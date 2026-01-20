Las autoridades continúan la investigación del accidente de tren con 42 muertos en España

Madrid, 20 ene (EFE).- Las autoridades españolas anunciaron este martes que están investigando las vías y la rodadura del tren que descarriló el domingo y provocó un accidente con otro tren que ha dejado hasta el momento 42 muertos y 39 heridos en la localidad de Adamuz (Córdoba), en el sur del país.

El ministro de Interior español, Fernando Grande-Marlaska, explicó este martes en rueda de prensa que de momento todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque descartó con contundencia la posibilidad de un sabotaje, al asegurar que España tiene un transporte ferroviario "absolutamente robusto y seguro".

Agregó que hay un tramo de vía en la línea férrea con fracturas y se analizan también todos los rodamientos de los trenes, incluidos los de los que hubieran circulado por ese lugar previamente.

El accidente de tren, uno de los más graves registrados en España y el primero en la alta velocidad del país, provocó más de 150 heridos, de los que 39 continúan ingresados, 13 de los cuales, entre ellas un menor, en unidades de cuidados intensivos (UCI).

El siniestro ocurrió el domingo por la tarde cuando un tren de la empresa pública española Renfe que cubría el trayecto Madrid-Huelva (sur) colisionó con otro tren de la compañía italoespañola Iryo que iba en sentido contrario desde Málaga (sur) hasta la capital española.

Calificado de "extraño" por las autoridades, el choque provocó que dos coches del tren Renfe Alvia cayeran por un terraplén de cuatro metros en una zona rural en el norte de Córdoba, una provincia situada en la región sureña de Andalucía.

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, destacó este martes que la Guardia Civil está centrada ahora en analizar el coche seis del tren Iryo, el primero que descarrilló, y luego ya lo harán los técnicos.

Una vez que las fuerzas de seguridad terminen sus análisis, los técnicos trabajarán para sacar de las vías los coches del tren siniestrados, aunque se trata de una tarea compleja por lo escarpado del terreno.

Más de 50 militares cooperan en los trabajos de estabilización de vagones de tren por parte del equipo de búsqueda y rescate urbano, al tiempo que dan seguridad a los servicios de emergencias y apoyo a las autoridades con materiales específicos.

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) española, que desde el domingo por la noche trabaja en el lugar del accidente, apuntó en su primera descripción de lo ocurrido que el tren Iryo descarriló, lo que provocó que los dos últimos vagones del tren invadieran la vía contigua.

Veinte segundos después, llegó por esa vía el Renfe Alvia, cuyos dos primeros vagones colisionaron con los dos últimos del Iryo, lo que provocó que esos primeros convoyes del Alvia cayeran por un terraplén de cuatro metros en Adamuz.

El tren Iryo, fabricado en 2022, había sido revisado el 15 de enero, tres días antes de un accidente que ha provocado la suspensión de la conexión ferroviaria de alta velocidad entre el centro y el sur peninsular, que, según las autoridades, se reanudará a principios de febrero.

Renfe es la operadora española pública que ostentó el monopolio del transporte ferroviario de pasajeros en España hasta 2021, cuando empezaron a operar otras empresas como la francesa Ouigo e Iryo, que cuenta con participación mayoritaria de la italiana Trenitalia.