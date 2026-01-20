Agencias

La Volta Ciclista a Catalunya 2026 confirma los 23 equipos que disputarán la prueba del 23 al 29 de marzo

La Volta Ciclista a Catalunya 2026 confirmó este martes la participación de los 23 equipos, 17 de los cuales de la primera categoría mundial, que estarán presentes en la carrera que se disputa del 23 al 29 de marzo y con ciclistas ya anunciados como Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida, Tom Pidcock, Florian Lipowitz o Mikel Landa.

La prueba ciclista catalana se prepara para la celebración de su 105ª edición, que reunirá una vez más a los mejores equipos ciclistas del mundo. Consolidada dentro del calendario UCI WorldTour desde su creación, la Volta contará entre los días 23 y 29 de marzo de este 2026 con la primera línea del ciclismo mundial repartida en 23 equipos, 17 de los cuales UCI WorldTeams.

Con una sola ausencia, tomarán la salida de Sant Feliu de Guíxols los equipos Alpecin-Premier Tech, Bahrain Victorious, Decathlon CMA CGM Team, EF Education-EasyPost, Groupama-FDJ United, Ineos Grenadiers, Lidl-Trek, Lotto Intermarché, Movistar Team, NSN Cycling Team, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Soudal Quick-Step, Team Jayco Alula, Team Visma

