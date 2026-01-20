La app de Gemini permite saltar el pensamiento profundo para obtener respuestas rápidas con un nuevo botón

La aplicación de Gemini se ha actualizado para incorporar el botón 'responder ahora', con el que ofrece una respuesta rápida, saltándose el procesamiento del pensamiento profundo.

Los usuarios de Gemini que utilizan los modelos Gemini 3 Pro o Gemini 3 Thinking (Gemini 3 Flash) han encontrado en la aplicación un nuevo botón junto al indicador que avisa de que la inteligencia artificial está generando una respuesta.

Este botón, 'responder ahora', ofrece una respuesta rápida y menos razonada, y para ello, lo que hace el modelo de IA es saltarse la capacidad de pensamiento profundo, como avisa el propio Gemini y recoge el portal especializado 9to5Google.

La actualización se dirige a las cuentas gratuitas y de pago de Gemini, tanto en Android e iOS como en la web.