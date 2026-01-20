Agencias

La app de Gemini permite saltar el pensamiento profundo para obtener respuestas rápidas con un nuevo botón

Guardar

La aplicación de Gemini se ha actualizado para incorporar el botón 'responder ahora', con el que ofrece una respuesta rápida, saltándose el procesamiento del pensamiento profundo.

Los usuarios de Gemini que utilizan los modelos Gemini 3 Pro o Gemini 3 Thinking (Gemini 3 Flash) han encontrado en la aplicación un nuevo botón junto al indicador que avisa de que la inteligencia artificial está generando una respuesta.

Este botón, 'responder ahora', ofrece una respuesta rápida y menos razonada, y para ello, lo que hace el modelo de IA es saltarse la capacidad de pensamiento profundo, como avisa el propio Gemini y recoge el portal especializado 9to5Google.

La actualización se dirige a las cuentas gratuitas y de pago de Gemini, tanto en Android e iOS como en la web.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Dmítriev llega a Davos, donde podría hablar con Witkoff y Kushner sobre Ucrania

Infobae

El euro supera los 1,17 dólares ante las tensiones comerciales entre EE.UU. y la UE

Infobae

Gobierno sirio anuncia el arresto de 81 yihadistas del EI fugados de cárcel kurda

Infobae

Al Sisi abordará con Trump temas de O.Medio y cooperación al margen del Foro de Davos

Infobae

Serbia solicita a Washington alargar permiso a petrolera NIS en plena negociación con MOL

Infobae