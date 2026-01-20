Agencias

Kim Jong Un destituye públicamente al vice primer ministro norcoreano

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha destituido públicamente de su cargo al viceprimer ministro, Yang Sung Ho, durante una visita este lunes a una fábrica de maquinaria ubicada a las afueras de la capital, Pyongyang.

El dirigente norcorano ha despedido a Yang en un acto celebrado con motivo del inicio de la primera etapa de modernización del Complejo de Ryongsong que suministra equipos a minas y otras industrias norcoreanas, en la provincia de Hamgyong del Sur, al noreste de Pyongyang y que, según ha señalado, "se ha topado con dificultades y generado considerables pérdidas económicas".

Kim ha atribuido estas críticas a la "irresponsabilidad, la grosería y la incompetencia de los funcionarios" de la cartera económica norcoreana, de acuerdo a la agencia de noticias estatal KCNA. "El Partido (de los Trabajadores de Corea) ha llegado a la clara determinación de que las actuales fuerzas de orientación económica apenas pueden guiar el trabajo de reajuste de la industria nacional en su conjunto y su modernización tecnológica, y que romper con las viejas prácticas de depositar esperanzas en quienes han estado acostumbrados al derrotismo, la irresponsabilidad y la pasividad será un nuevo punto de partida para el futuro pionero y desarrollo", ha declarado.

En esta línea, el líder, defendido que "hemos asestado un duro golpe al sentido profundamente arraigado de irresponsabilidad y autoprotección que obstaculizan nuestro avance y desarrollo" en un acto al que han asistido el primer ministro, Pak Thae Song; el jefe del Comité del Partido en la provincia de Hamgyong del Sur, Ri Jong Nam; entre otros altos cargos del país.

