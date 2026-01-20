Jalisco se prepara para recibir a los turistas del Mundial con más de 90.000 habitaciones y 12 nuevos hoteles

El estado mexicano de Jalisco se prepara para acoger, por tercera vez en su historia, el Mundial en su territorio con más de 90.000 habitaciones y 12 hoteles nuevos disponibles para los tres millones de personas que estarán durante los 39 días de este evento deportivo.

"En cuestión de hospedaje, somos el primer lugar nacional con mayor oferta hotelera y más turistas. Tenemos hoteles de todo tipo y presupuestos", aseguró la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, durante la jornada 'Jalisco, sede de grandes eventos', organizada por Europa Press.

Una de las ventajas que ofrece esta región mexicana para los visitantes que acudan al Mundial en verano es la diversidad de infraestructuras, encabezadas por los aeropuertos de Puerto Vallarta y de Guadalajara.

"Estamos conectados con más de 90 ciudades", apuntó Fridman, y añadió que "es una gran forma de llegar a México" a partir de la conexión diaria entre Madrid y Guadalajara.

MÁS DE 40.000 PERSONAS EN EL 'FIFA FAN FESTIVAL'

El trabajo para conseguir asentar una de las sedes del Mundial en Jalisco comenzó hace nueve años. Ahora, el reto está en ofrecer una oferta cultural a estos visitantes durante los 39 días que dura este evento. "Normalmente, una persona permanece 26 días en el Mundial y Jalisco tiene la ventaja de que puedes quedarte estos días entre los Pueblos Mágicos y Puerto Vallarta", explicó el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie.

Las actividades se concentrarán en el centro de Guadalajara, donde se ubicará la sede del 'FIFA Fan Festival', un espacio que contará con una capacidad de 40.000 personas durante el día que ofrecerá juegos interactivos y conciertos, entre otros.

"Será uno de los mejores destinos para ver el Mundial", apuntó la presidenta municipal de Guadalajara, Vernónica Delgadillo, porque los visitantes "van a encontrar lo mejor de esa mexicanidad en el corazón de nuestra ciudad".

Al mismo tiempo, y más allá de Guadalajara, los turistas tendrán a su disposición un pasaporte de actividades culturales a completar en otras zonas de Jalisco. Una de ellas es el tren entre Guadalajara y el pueblo Tequila para degustar algunas de las marcas más conocidas de esta bebida mexicana.