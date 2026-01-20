GSK comprará la biofarmacéutica RAPT Therapeutics por 1.890 millones

Tony Wood, director científico de GSK, consideró que la integración de ozureprubart suma una propuesta de tratamiento que podría situarse entre las alternativas destacadas de la cartera de la compañía británica. Este anticuerpo monoclonal anti-inmunoglobulina E (IgE) se encuentra en estudios clínicos de fase IIb y se orienta a la protección profiláctica frente a alérgenos alimentarios. En este contexto, GSK ha pactado la adquisición de la biofarmacéutica estadounidense RAPT Therapeutics, reforzando así su posición en el campo de las terapias para enfermedades inflamatorias e inmunológicas, de acuerdo con la información publicada por la propia GSK.

El laboratorio británico formalizó un acuerdo definitivo que prevé destinar 2.200 millones de dólares (1.890 millones de euros) para hacerse con la totalidad de RAPT Therapeutics, compañía estadounidense enfocada en el desarrollo de nuevos tratamientos. Según informó la empresa, la operación estipula que GSK desembolsará 58 dólares por cada acción de RAPT, logrando acceso a las investigaciones y productos en desarrollo, con especial énfasis en el programa ozureprubart, excluyendo los mercados de China continental, Macao, Taiwán y Hong Kong.

Tal como detalló GSK en su informe, el anticuerpo monoclonal ozureprubart representa una de las principales apuestas del laboratorio para fortalecer su cartera de terapias dirigidas a condiciones de carácter inmunológico, con énfasis en la prevención de reacciones adversas a determinados alimentos. Esta propuesta científica también implica la asunción de obligaciones económicas adicionales, ya que la farmacéutica británica afrontará el pago de regalías e hitos asociados al éxito de ozureprubart en favor de Shanghai Jeyou Pharmaceutical, el socio de RAPT vinculado al desarrollo de este anticuerpo.

La transacción, según lo anunciado por GSK, se prevé completar durante el primer trimestre de 2026. El acuerdo contempla tanto el traspaso de derechos globales sobre ozureprubart –con la excepción señalada de varios mercados asiáticos– como la integración de otros proyectos científicos y tecnológicos impulsados por RAPT Therapeutics. El medio también subraya el enfoque de GSK en expandir su portafolio de soluciones para enfermedades caracterizadas por procesos inflamatorios y disfunciones inmunológicas.

RAPT Therapeutics, centrada en la innovación biomédica, pasará a formar parte de la estrategia de crecimiento de GSK en segmentos de gran demanda dentro del sector farmacéutico internacional. Según consignó la compañía, las condiciones financieras acordadas reflejan el interés de GSK en posicionar sus tratamientos en ámbitos donde la necesidad de nuevas alternativas resulta prioritaria para pacientes y profesionales sanitarios.

GSK asume que, junto con el desembolso directo por la adquisición, la consolidación de ozureprubart dentro de su portafolio supondrá transferencias de regalías a Shanghai Jeyou Pharmaceutical, así como pagos adicionales sujetos a la consecución de objetivos en investigación, regulaciones y ventas. Tanto la adquisición como los términos específicos relativos a regalías forman parte de la estrategia de la farmacéutica para asegurar su liderazgo en innovación terapéutica, de acuerdo con lo publicado por la propia GSK en su anuncio oficial.