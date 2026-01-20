'Graffiti', la nueva colección de fútbol sala de Joma para jugar como los mejores del mundo

La implicación de futbolistas internacionales de alto nivel en el proceso creativo de una nueva línea de calzado ha marcado una etapa distinta en el diseño de indumentaria deportiva, según informó Joma. El medio detalla que figuras como Felipe Valerio, Allan Guilherme, Tomás Pacho, Rocha y Wesley participaron directamente en el desarrollo de la colección “Graffiti”, proporcionando su experiencia para dar forma a modelos que responden a las exigencias específicas del fútbol sala profesional. Este enfoque colaborativo ha influido en la elección de materiales, la estructura de las zapatillas y la adaptación a distintos estilos de juego, con la finalidad de que cada deportista encuentre un modelo que se ajuste a su forma particular de interpretar el deporte. La noticia principal es el lanzamiento de esta colección, que busca reinterpretar el diseño de calzado deportivo como un elemento de expresión personal en la pista.

Tal como publicó Joma, la colección “Graffiti” articula la propuesta de unir rendimiento técnico con una identidad visual inspirada en el arte urbano. El diseño de cada modelo surge del análisis de los movimientos, ritmos y expresiones características del fútbol sala, traducidos en colores y grafismos que buscan transformarse en un lenguaje visual propio. La empresa describe que el concepto se traslada a las campañas publicitarias, donde los jugadores aparecen integrados en espacios que conectan visualmente con el diseño de las zapatillas, resaltando la huella que cada jugada deja sobre la pista como una manifestación creativa.

Joma ha estructurado la colección en dos líneas principales: Top Flex y Regate, ambas orientadas a futbolistas que valoran tanto el rendimiento como la adaptabilidad. Top Flex utiliza piel para maximizar la comodidad y sensación natural durante el juego, mientras que el modelo Regate utiliza microfibra, lo que favorece la ligereza y la resiliencia. Según la marca, la diferencia en materiales responde a las diversas necesidades y preferencias entre los jugadores, considerando factores como el tipo de pisada, las demandas físicas y la búsqueda de contacto directo con el balón.

Dentro de ambas líneas, existen versiones especializadas según la intensidad y el estilo de juego. Top Flex Plus y Regate Plus se dirigen a quienes enfrentan grandes cargas físicas y requieren mayor estabilidad y confort. Top Flex Ultralight y Regate Ultralight se centran en ofrecer una sensación más ligera y fina, optimizando la rapidez en la pista. Por su parte, Top Flex Rebound y Regate Rebound se han diseñado para mejorar la amortiguación y la potencia de cada paso, mientras que las variantes Top Flex Ultimate y Regate Ultimate refuerzan el soporte y la seguridad en el apoyo durante los movimientos más exigentes.

Además de las líneas principales, Joma incluyó modelos adicionales para ampliar la oferta de opciones a diferentes perfiles de futbolista. El modelo Skillful está dirigido a aquellos que priorizan el control y la precisión técnica; FS Reactive está enfocado en jugadores que requieren una pisada dinámica para adaptarse a cambios de ritmo frecuentes; y Táctico está destinado a quienes buscan estabilidad y soporte, apuntando a la seguridad y el equilibrio como requisitos prioritarios.

El medio detalló que el lema de la campaña, “El arte de jugar como los mejores del mundo”, resume la intención de Joma de entender la pista como un espacio para la expresión individual. Según consignó la marca, cada zapatilla se concibe no solo como un soporte técnico, sino como una extensión de la personalidad del futbolista. Joma busca así reforzar la conexión entre la esencia del jugador, el calzado y la forma única en la que cada participante vive el juego.

El proceso de creación de la línea ha involucrado el testimonio de deportistas que compiten en la élite internacional del fútbol sala y que consideran la pista como su escenario natural. Sus aportes han permitido desarrollar modelos adaptados a las altas exigencias y a la diversidad de estilos que existen en este deporte. Según la marca, las historias personales de estos jugadores se reflejan en el diseño y en las funcionalidades técnicas de la colección, buscando representar las diversas formas de vivir el fútbol sala, con una constante atención a la autenticidad, la exigencia y la personalidad.

Joma describió el concepto de “Graffiti” como una traducción del movimiento, del ritmo y de la propia interpretación del juego por parte de cada deportista en una propuesta visual y funcional. La empresa asegura que el calzado responde tanto a las necesidades de aquellos que buscan ligereza y agilidad, como a quienes prefieren estabilidad o mayor capacidad de absorción de impacto, ajustándose a las transiciones rápidas y exigentes del fútbol sala profesional.

La colección se presentó como un ejemplo de la evolución en el diseño de calzado específico para fútbol sala, integrando elementos provenientes del arte urbano y del desempeño deportivo de figuras reconocidas internacionalmente. Según reportó Joma, la intención ha sido ofrecer una gama que permita a cada jugador elegir zapatillas que se adecuen a su personalidad, su estilo de juego y sus necesidades técnicas dentro de una disciplina donde cada detalle puede marcar la diferencia.