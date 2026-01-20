El plan alternativo de transporte de Renfe entre Madrid y Andalucía se desarrolla con normalidad

Durante la jornada del 21 de enero, Renfe implementó un refuerzo de 736 plazas adicionales en el corredor de Media Distancia Madrid-Extremadura-Sevilla, con frecuencias concretas de servicios entre Madrid-Atocha Cercanías y Sevilla para atender la demanda incrementada tras la interrupción de la línea de alta velocidad. Según informó la propia compañía en un comunicado difundido por el medio, el Plan Alternativo de Transporte (PAT) diseñado como respuesta al accidente acontecido el domingo en Adamuz (Córdoba) se está desarrollando en sus primeras horas sin incidencias destacables, aunque la compañía advirtió sobre la posibilidad de demoras relacionadas con la organización logística y la implantación de nuevos enlaces.

De acuerdo con la información publicada por Renfe, el operativo especial entró en vigor para garantizar la movilidad esencial entre Madrid y Andalucía, afectada desde el accidente del 19 de enero que paralizó la circulación entre ambas regiones. El medio reportó que los servicios de alta velocidad desde Madrid Puerta de Atocha parten a las 7:00, 11:00, 15:00 y 19:00 horas hacia Sevilla-Santa Justa, y a las 9:00, 12:00 y 17:00 horas con destino Málaga-María Zambrano. Todos estos trayectos incluyen traslados en autobús entre Villanueva de Córdoba y Córdoba, tramo que permanece cerrado. En sentido contrario, desde Sevilla-Santa Justa a Madrid Puerta de Atocha, se programaron servicios a las 6:03, 9:55, 14:01 y 18:03 horas, mientras que los procedentes de Málaga-María Zambrano operan a las 7:55, 11:55 y 15:55 horas, manteniendo el esquema de transbordo en autobús por el segmento no habilitado.

Según detalló Renfe, los trenes que circulan entre Madrid y Villanueva de Córdoba hacen parada en Ciudad Real y Puertollano en ambos sentidos, y los que cubren el trayecto Córdoba-Málaga se detienen en Antequera. En el caso de los servicios entre Córdoba y Sevilla, no hay paradas intermedias previstas. La empresa aseguró que todas las plazas ofertadas dentro del PAT se comercializan en clase turista, asignando un precio único de 40 euros para los trayectos completos con destino Málaga y Sevilla. Las tarifas para estaciones intermedias se mantienen con el cálculo habitual basado en la distancia recorrida.

Los usuarios afectados pueden solicitar el reembolso gratuito de su billete original y adquirir uno nuevo correspondiente a los servicios que integran el plan especial. Alternativamente, Renfe ofrece la posibilidad de cambiar el billete, con devolución de la diferencia en caso de que corresponda al modificar el trayecto o la tarifa.

El medio también consignó que, junto al dispositivo de alta velocidad, se activó un esquema de servicios convencionales. Desde Madrid-Chamartín, se programaron trenes especiales a las 7:00 para Sevilla Santa Justa, a las 15:00 para Cádiz y a las 16:25 para Granada-Almería (Huércal). Desde Andalucía hacia Madrid-Chamartín, Renfe dispuso salidas a las 6:35 desde Cádiz, a las 8:31 desde Almería (Huércal)-Granada y a las 15:00 desde Sevilla-Santa Justa. Las rutas convencionales entre Córdoba y Cádiz contemplan paradas en Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María y San Fernando, mientras que para las personas viajeras con origen o destino Huelva se ofrece enlace mediante servicios de Media Distancia vía Sevilla.

En lo referente a los servicios transversales, Renfe decidió suprimirlos durante la vigencia del Plan Alternativo, proponiendo el viaje con enlace en Madrid como única opción para los desplazamientos cubiertos por estas rutas. Según informó el medio, los ajustes en la interconexión de sistemas y modos de transporte podrían derivar en retrasos inesperados, por lo que la compañía solicitó comprensión durante los primeros días de funcionamiento del plan.

Adicionalmente, se estableció un dispositivo de transporte por carretera para cubrir las rutas Algeciras-Málaga, Ronda-Antequera, Málaga-Algeciras y Antequera-Ronda, con un autobús asignado por trayecto y horarios específicos: salida de Algeciras a Málaga a las 13:10, de Ronda a Antequera a las 14:45, de Málaga a Algeciras a las 14:40 y de Antequera a Ronda a las 14:00.

Respecto a la atención a los afectados por el siniestro ferroviario de Adamuz, Renfe destacó que activó el Plan de Asistencia a las Víctimas y sus Familiares (PAVAFF) a las 20:45 del domingo. Esta iniciativa ofrece apoyo psicológico y servicios informativos a las personas impactadas a través del número telefónico 900 10 10 20. El medio agregó que equipos de seguridad y atención a viajeros de Renfe colaboraron de forma coordinada con los servicios de emergencias, la entidad gestora de infraestructuras Adif, y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desde el instante posterior al accidente.

Renfe manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas y agradeció la labor del personal que interviene desde el momento del siniestro. Según publicó el medio, la empresa reiteró su compromiso con la movilidad esencial y la pronta reanudación de la circulación ferroviaria habitual entre Madrid y Andalucía, conforme a la evolución de las operaciones logísticas y de reparación en curso.