El mítico dúo Flans actuará este viernes en el musical Ibiza Paradise para celebrar 40 años de carrera

El mítico dúo mexicano Flans, integrado por Ilse María Olivo y Angélica Hernández, 'Mimi', actuará este viernes 23 de enero a las 19.00 horas en el musical Ibiza Paradise, que se representa en el Cine Callao de Madrid, una cita que las artistas han definido como la culminación de cuatro décadas de trayectoria profesional y un momento especialmente simbólico en su carrera.

Durante una entrevista en Canal 33 TV --que se emitirá este miércoles a las 22.15 horas en el programa 'Cambia Madrid' y por la mañana en el programa 'Radio Hora' de Radio Intercontinental Madrid (97.4 FM) y en redifusión hasta el domingo en ambos medios--, 'Mimi' ha explicado que esta actuación supone el fruto de un trabajo "muy, muy fuerte" desarrollado a lo largo del tiempo.

En este sentido, ha expresado su agradecimiento a Nacho Cano, productor de Ibiza Paradise, a los medios de comunicación y, de forma muy especial, a los fans que las han acompañado durante cuatro décadas, no solo de su generación, sino también de generaciones posteriores. "Los hijos de los jovenzuelos, que ya no son jovenzuelos, también se han sumado a Flans", ha señalado.

Asimismo, 'Mimi' ha recordado además que hace 40 años interpretaron 'No controles', uno de los temas más emblemáticos de Mecano, que se dio a conocer ampliamente en México, Estados Unidos y otros países de América. "Hoy, 40 años después, seguimos aquí, felices y agradecidísimas", ha afirmado.

Ilse ha reconocido que todavía les cuesta creer que vayan a actuar en Ibiza Paradise en Madrid. "El estar en Madrid con Nacho Cano estas dos mexicanas que hace 40 años vinieron a grabar aquí, ni en nuestros sueños guajiros nos imaginamos algo así. Nacho Cano siempre logra estar ahí para apoyar", ha confesado.

'Mimi' ha explicado que conocen el musical, centrado en el recuerdo de las décadas de los 70 y los 80 del pasado siglo en Ibiza, aunque no han tenido ocasión de verlo todavía. En cualquier caso, ha asegurado que confían plenamente en las propuestas de Nacho Cano y ha recordado la estrecha relación profesional que mantienen con él desde hace décadas, participando en proyectos y eventos relevantes a lo largo de su trayectoria.

En este repaso, 'Mimi' ha citado, además de los temas 'No controles' y 'Bazar', compuestos por el productor madrileño, la participación del grupo en el musical 'Hoy no me puedo levantar', que definió como "una obra exitosísima también en México", así como su colaboración en aniversarios y espectáculos vinculados al musical 'Malinche', tanto en España como en la capital mexicana.

Durante la entrevista, ambas artistas han adelantado asimismo que participarán este miércoles a las 19.00 horas un acto en la Casa de México, donde ofrecerán un espectáculo breve.

"LO MALO ES LO QUE TE PERMITE CRECER"

Al hacer balance de sus 40 años de carrera, 'Mimi' ha señalado que no se queda con experiencias negativas, sino con un equilibrio entre lo bueno y lo "no tan bueno" de su carrera que, en su opinión, es lo que les ha permitido crecer. "Si todo hubiera sido bueno, qué aburrido; y, si todo hubiera sido malo, no estaríamos aquí", ha afirmado, subrayando que la balanza se ha inclinado claramente hacia lo positivo, lo que explica que sigan juntas tras cuatro décadas.

Ilse ha añadido que, al mirar atrás, recuerda el miedo de los comienzos, aunque ha reconocido que sobre el escenario se siguen sintiendo jóvenes. "Arriba del escenario nos sentimos de 18 o 20 años", ha señalado, destacando que disfrutan, juegan y no se toman las cosas demasiado en serio, algo que, a su juicio, también explica la longevidad del grupo.

En otro momento de la conversación, 'Mimi' ha reivindicado el carácter pionero de Flans en la introducción del pop en español en Iberoamérica y Estados Unidos, en un contexto dominado entonces por la balada. Ha recordado que, junto a otros grupos, contribuyeron a abrir el camino a nuevas propuestas musicales en español, y ha mencionado su vínculo con Madrid y con artistas españoles de la época, como Luz Casal.

Ilse, en este sentido, ha relatado cómo descubrió a la cantante gallega durante una estancia en España y cómo llegó a interpretar uno de sus temas en los conciertos del grupo. Ambas han subrayado la relación estrecha que han mantenido con Madrid y con profesionales relevantes de la escena musical española.

NUEVO TEMA

Durante la entrevista, 'Mimi' ha avanzado también que este viernes interpretarán en Ibiza Paradise 'Las mil y una noches', uno de los temas más emblemáticos del grupo en la actualidad, compuesto por el español Pablo Pinilla. Según ha indicado, se trata de la canción más descargada de Flans, con cerca de 300 millones de descargas en una sola plataforma, y ha adelantado que el propio Pinilla acudirá al espectáculo.

Además, ha anunciado que el grupo cuenta con un nuevo tema titulado 'Si mañana es nunca', una canción que, según ha explicado, gira en torno a la idea de vivir el presente, un ejercicio que ha reconocido como complejo en un contexto marcado por el uso constante del teléfono móvil.

De cara al futuro, ambas artistas han manifestado su deseo de regresar a España para ofrecer un concierto más amplio. 'Mimi' ha recordado que el concepto del grupo nació en parte en Madrid, donde trabajaron con productores y compositores locales. Ilse ha añadido que les gustaría integrarse en una posible gira junto a Nacho Cano y no ha descartado volver a actuar en España en los próximos meses, posiblemente entre junio y julio, con un espectáculo "más en forma".