El Barça recibirá al Mallorca el sábado 7 de febrero y el Real Madrid visitará Mestalla el domingo 8

El FC Barcelona, vigente campeón de Liga y actual líder, recibirá en el Spotify Camp Nou al RCD Mallorca el sábado 7 de febrero, a las 16.15 horas, y el Real Madrid visitará Mestalla para medirse al Valencia CF el domingo 8, a las 21.00, en una jornada de LaLiga EA Sports que se disputará entre la eliminatoria de cuartos de final y la ida de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre.

LaLiga hizo oficial este martes los horarios de los partidos que componen la Jornada 23 de LaLiga EA Sports, que arrancará el viernes 6 de febrero, a partir de las 21.00 horas, con el encuentro entre RC Celta y CA Osasuna en Abanca Balaídos, y finalizará el lunes 9, a las 21.00, en La Cerámica con el partido entre Villarreal CF y RCD Espanyol.

El sábado 7 de febrero, el Barça se enfrentará en casa al Mallorca, solo cuatro días después de visitar al Albacete en los cuartos de final de la Copa del Rey. El mismo día, el Rayo Vallecano recibirá al Real Oviedo (14.00), el Sevilla FC se enfrentará al Girona FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán (18.30) y el Elche CF visitará a la Real Sociedad en Anoeta (21.00).

Mientras que el domingo, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa tendrá el siempre complejo duelo frente al Valencia en Mestalla (21.00), después de una semana sin competición copera tras su eliminación en octavos en el Carlos Belmonte. Antes, se disputará el Deportivo Alavés-Getafe CF (14.00), el Athletic Club-Levante UD (16.15) y el Atlético de Madrid-Real Betis (18.30), dos equipos que se habrán enfrentado solo tres días antes en los cuartos de Copa del Rey.

--HORARIOS DE LA JORNADA 23 DE LALIGA EA SPORTS 2025-26:

-Viernes 6 de febrero.

RC Celta - CA Osasuna 21.00.

-Sábado 7.

Rayo Vallecano - Real Oviedo 14.00.

FC Barcelona - RCD Mallorca 16.15.

Sevilla FC - Girona FC 18.30.

Real Sociedad - Elche CF 21.00.

-Domingo 8.

Deportivo Alavés - Getafe CF 14.00.

Athletic Club - Levante UD 16.15.

Atlético de Madrid - Real Betis 18.30.

Valencia CF - Real Madrid 21.00.

-Lunes 9.

Villarreal CF - RCD Espanyol 21.00.