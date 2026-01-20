Dinamarca avisa de que "no se debe excluir ninguna respuesta" ante las amenazas de aranceles de Trump

Stephanie Lose, ministra de Asuntos Económicos de Dinamarca, señaló que la Unión Europea cuenta con un amplio respaldo interno entre los ministros de Finanzas ante el riesgo de nuevas tensiones comerciales con Estados Unidos, subrayando que la cohesión del bloque resulta clave en un escenario de posible escalada arancelaria. Según informó el medio, la funcionaria hizo hincapié en que los Estados miembros comparten la preocupación por el alcance del conflicto y sus potenciales repercusiones tanto en la relación política transatlántica como en el ámbito económico. Frente a este contexto, la ministra expuso que las medidas de respuesta no se limitan a simples opciones diplomáticas y que, en caso de activarse nuevos aranceles estadounidenses, "no se descarta nada", incluyendo la utilización de instrumentos anticoerción u otras contramedidas coordinadas por la Unión.

De acuerdo con la información publicada, Lose advirtió que la respuesta del bloque europeo debe ser colectiva y firme, diciendo en declaraciones previas a la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin) que la UE “no debe excluir ninguna respuesta” ante la posibilidad de que la administración estadounidense, encabezada por Donald Trump, avance con los gravámenes anunciados sobre productos europeos. El medio consignó que la ministra enmarcó la disputa dentro de una problemática que trasciende las diferencias puntuales entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos, planteando que la cuestión afecta a toda la arquitectura de la relación transatlántica y de seguridad.

Las advertencias realizadas por Lose se produjeron luego de que el presidente de Estados Unidos amenazara con imponer nuevos aranceles a los países europeos que participaron en maniobras militares en Groenlandia. Según detalló el medio, Trump considera estas actividades como provocaciones en una zona que Washington identifica como estratégica, tensión que motivó un renovado debate dentro de la UE respecto al tipo de reacción que debería adoptarse.

La ministra danesa recalcó que el bloque comunitario debe estar “preparado para responder y contraatacar si eso es lo que se necesita”, como publicó la fuente, aunque defendió la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo con Estados Unidos. No obstante, reconoció que las conversaciones actuales ocurren bajo “condiciones y circunstancias difíciles”, lo que dificulta la posibilidad de resolver la disputa mediante negociación directa. Lose afirmó que Dinamarca tampoco descarta ninguna medida y manifestó que “ya no es momento de limitarse a esperar con la esperanza de que esto desaparezca”.

El medio añadió que la ministra valoró el apoyo expresado por otros socios europeos en las recientes jornadas, como Alemania y Francia. Calificó de “crucial” la unidad de los Veintisiete y destacó que esta cohesión política puede constituir la principal fortaleza de la UE ante posibles presiones externas. La preocupación fue compartida por otros ministros en el seno del Ecofin, especialmente en relación a los riesgos geopolíticos y económicos de una decisión unilateral de Washington.

Ante la consulta sobre las herramientas específicas que la Unión podría emplear, Lose evitó dar detalles sobre los mecanismos concretos que se activarían en caso de materializarse los aranceles. Según consignó la fuente, la ministra puso énfasis en que ninguna alternativa ha sido excluida y que los Estados miembros considerarán tanto el instrumento anticoerción como otras acciones de represalia que podrían implementarse en las próximas semanas si la situación lo requiere. El principal objetivo, según destacó, consiste en mantener la unidad de acción europea mientras se evite una escalada innecesaria que agrave la disputa.

Además de referirse a la controversia comercial, Lose recordó que la prioridad para la Unión Europea sigue centrada en el cumplimiento de sus compromisos con Ucrania. Tal como reportó el medio, la ministra insistió en que no deben posponerse los fondos destinados a Kiev y consideró que la aprobación de los desembolsos financieros antes de abril resulta una obligación política que no admite dilaciones.