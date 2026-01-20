Delcy Rodríguez destituye a Saab al frente del organismo para las inversiones extranjeras de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha nombrado este lunes al expresidente del Banco Central Calixto Ortega para dirigir el Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), un cargo hasta ahora desempeñado por el recién destituido ministro de Industria, Alex Saab.

"Su designación permitirá continuar con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica", ha esgrimido en redes sociales.

La dirigente venezolana ha asegurado que brindará a Ortega, que asimismo ejerce como vicepresidente de Economía, "todo (su) respaldo en favor del bienestar y la prosperidad de Venezuela".

En el mismo mensaje, ha agradecido a Saab por "su compromiso y gran trabajo al frente" del CIIP, apenas días después de destituir al testaferro del presidente Nicolás Maduro como responsable de la cartera de Industria.

Saab fue detenido en 2020 en Cabo Verde, para posteriormente ser extraditado a Estados Unidos, donde se enfrentó cargos por lavado de activos antes de ser excarcelado en 2023 en un acuerdo que incluyó la liberación de diez ciudadanos estadounidenses.

Rodríguez, que ha nombrado a Nuramy Josefa Gutiérrez González como nueva ministra de Sanidad en sustitución de Magaly Gutiérrez Viña, anunció la semana pasada cambios al frente de los ministerios de Comunicación, Transporte y Ecosocialismo y declaró un "nuevo momento político" en el país latinoamericano, tras la detención de Maduro a principios de enero en un ataque de Estados Unidos sobre Caracas.

Estos nombramientos llegan además en medio de las conversaciones entre las autoridades venezolanas y la Administración de Donald Trump, sumida en un plan para reconstruir la industria petrolera del país latinoamericano y explotar sus reservas con empresas estadounidenses, si bien el jefe de la Casa Blanca ya manifestó antes de la intervención militar en Venezuela su interés por otros recursos naturales.

Este mismo lunes, la presidenta venezolana ha declarado en una reunión con otros miembros de su gabinete y retransmitida por la cadena estatal VTV que espera en 2026 "un incremento del 30% en la producción" de oro, un crecimiento mayor del 50% en la de hierro y "un alza superior al 100%" en la de carbón.