Delcy Rodríguez designa a una nueva ministra de Salud en Venezuela

Caracas, 19 ene (EFE).- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes a Nuramy Gutiérrez como nueva ministra de Salud en reemplazo de Magaly Gutiérrez, quien ocupaba el cargo desde 2022.

"Esta profesional venezolana ha dedicado su vida a este sector, profundizará las políticas de atención y protección sanitaria dirigidas al pueblo", indicó Rodríguez en sus redes sociales.

Asimismo, expresó su gratitud a Magaly Gutiérrez, quien continuará como presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Por otra parte, Rodríguez informó que el vicepresidente de Economía Sectorial, Calixto Ortega, asume también la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), cargo que ocupaba el empresario Alex Saab, quien además fue destituido el pasado viernes del Ministerio de Industrias y Producción Nacional.

La presidenta encargada afirmó que esta nueva designación "permitirá continuar con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica" y agradeció a Saab por "su compromiso y gran trabajo al frente de esta institución".

De esta forma, Rodríguez suma nueve nuevos nombramientos desde que asumió el cargo el pasado 5 de enero, dos días después de que Estados Unidos capturara al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, la diputada Cilia Flores, en Caracas.

La presidenta encargada ha hecho designaciones en el Ministerio de Industrias y Producción Nacional, de Comunicación, de Ecosocialismo (Medioambiente) y Transporte.

También en el Despacho de la Presidencia, en la Guardia de Honor Presidencial y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). EFE

