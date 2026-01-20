Bessent espera que Trump anuncie la próxima semana su elegido para presidir la Fed

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, considera probable que el presidente estadounidense, Donald Trump, anuncie "la próxima semana" el nombre de su nominado para suceder a Jerome Powell en la presidencia de la Reserva Federal de Estados Unidos.

"Tenemos cuatro candidatos fantásticos. Dependerá del presidente y me imagino que hará un anuncio la próxima semana", ha señalado Bessent durante una rueda de prensa este martes en la localidad suiza de Davos.

El secretario del Tesoro de EEUU, una de las figuras más influyentes de la Administración Trump, ha sido el encargado de dirigir el proceso de selección del próximo banquero central del país, a cuya fase final han llegado Rick Rieder, de BlackRock; el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett; el gobernador de la Fed Christopher Waller y el exgobernador Kevin Warsh.

Si bien durante gran parte de esta carrera por la presidencia de la Fed se había considerado a Kevin Hassett como el principal favorito, un comentario de Donald Trump la semana pasada dio un vuelco a las expectativas, que ahora lidera Kevin Warsh de manera destacada.

De este modo, según la plataforma de predicciones Kalshi, las probabilidades de nominación de Warsh rondan el 62%, frente al 22% de Rieder y un 13% para Waller.

De su lado, Polymarket asigna una probabilidad del 61% a la candidatura de Warsh y del 20% a la de Rieder, mientras que las opciones de Waller rondarían el 11% y las de Hassett se habrían hundido al 6%.