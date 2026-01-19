Uruguay expresa sus condolencias a España por el accidente ferroviario que deja 40 muertos

Montevideo, 19 ene (EFE).- El Gobierno de Uruguay expresó este lunes su "profunda congoja" y transmitió su solidaridad a las autoridades y al pueblo de España tras el accidente ferroviario ocurrido el domingo que causó -hasta el momento- 40 fallecidos y cientos de heridos.

"Uruguay lamenta las irreparables pérdidas humanas y se solidariza con los familiares y allegados de las víctimas, a quienes transmite su más hondo pesar y anhela una pronta recuperación a las personas heridas", indica un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En paralelo, la cartera confirmó que la Embajada de Uruguay en España y el Consulado General en Madrid se encuentran siguiendo la situación. Añadió que por el momento no se registraron heridos o fallecidos uruguayos.

En la tarde del domingo, un tren de alta velocidad, que había salido de Málaga con destino a Madrid, con 317 personas a bordo, sufrió el descarrilamiento de sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua, por la que segundos después pasó el tren de Renfe que colisionó con los descarrilados.

El número de fallecidos en el accidente ocurrido en el sur de España se ha elevado esta tarde a 40, según informaron a la Agencia EFE fuentes de la investigación.

El siniestro causó también más de 150 heridos, de los que están hospitalizados 41, doce de estos en las unidades de cuidados intensivos de hospitales andaluces.

Más de 220 guardias civiles trabajan en la zona, que buscan en las vías y zonas aledañas de la línea ferroviaria donde se produjo el accidente evidencias claves para identificar los cadáveres y esclarecer las causas del siniestro.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este lunes desde el lugar donde se ha producido la tragedia ferroviaria de Adamuz que se dará con "la verdad" sobre la causa del accidente y se conocerá "la respuesta" al origen del siniestro. EFE