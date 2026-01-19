Ucrania afirma que continuará las negociaciones de paz con EEUU en el Foro de Davos tras reunirse en Miami

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha señalado este domingo que su Gobierno seguirá trabajando para presionar a Rusia y una "nueva postura del mundo contra" este país, de cara al Foro de Davos que da comienzo este lunes, 19 de enero, y después de dos días de encuentros de la delegación negociadora ucraniana con representantes estadounidenses en Miami.

"Hoy recibimos informes de nuestra delegación en Estados Unidos (...) Es importante que el equipo ucraniano informe plenamente a la parte estadounidense sobre lo que está sucediendo en Ucrania y sobre los constantes ataques rusos a nuestro sistema energético", ha declarado en un vídeo difundido en redes sociales, donde ha anunciado que "esta semana trabajaremos para lograr esa nueva presión y una postura clara del mundo hacia Rusia" en el marco del citado foro que tiene lugar en Suiza.

El mandatario ucraniano ha asegurado que "tenemos más información sobre los objetivos que Rusia" estaba explorando futuros ataques, antes de insistir en que "todo indica claramente que la diplomacia no es una prioridad" para el Kremlin. "Debemos reconocerlo. Debemos seguir presionando al agresor y a la verdadera causa de esta guerra", ha señalado sobre las reuniones mantenidas este fin de semana con el Gobierno de Estados Unidos en el estado de Florida.

El secretario del Consejo Nacional de Defensa y Desarrollo (NSDC) ucraniano, Rustem Umerov, que ha participado en los encuentros, ha confirmado a través de Telegram que "acordamos continuar trabajando en equipo durante la próxima etapa de consultas en Davos".

En las reuniones, ha indicado, ambas partes abordaron "en detalle, el plan de desarrollo económico y prosperidad, así como las garantías de seguridad para Ucrania, centrándonos en los mecanismos prácticos para su implementación".

La delegación ucraniana, encabezada por David Arakhamia, ha contado asimismo con la presencia en Florida del jefe de la Inteligencia militar ucraniana, Kirill Budanov, que desde principios de enero se desempeña además como responsable de la Oficina Presidencial de Ucrania.

De acuerdo a Umerov, por la parte estadounidense, que no ha hecho declaraciones al respecto, han acudido el enviado especial Steven Witkoff; el exasesor de la Casa Blanca Jared Kushner --yerno del presidente estadounidense, Donald Trump-- y el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones Josh Gruenbaum.