"Si no damos una respuesta fuerte, enviaremos una señal de debilidad", dice Rasmussen

Copenhague, 19 ene (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, instó este lunes a dar una respuesta "fuerte" a las amenazas de Estados Unidos para hacerse con el territorio autónomo danés de Groenlandia.

"Lo que sabemos con seguridad es que si no damos una respuesta fuerte, enviaremos una señal de debilidad", dijo Rasmussen a medios daneses al término de una reunión con su colega británico, David Lammy, en Londres.

Rasmussen señaló que había acordado el pasado miércoles en Washington en una reunión de alto nivel crear un grupo de trabajo conjunto en el que discutir las diferencias, pero que todo "saltó por el aire" con las últimas declaraciones de Trump, en las que repitió de nuevo que su objetivo es anexionarse esa isla ártica.

"Es importante que todos los que creemos en el orden internacional nos distanciemos para mostrarle a Trump que no puede seguir por ese camino", afirmó Rasmussen, que insistió no obstante en que Dinamarca apostará por el diálogo y se remitirá a lo acordado con Estados Unidos.

Trump amenazó hace dos días con aranceles a Dinamarca y los otros siete países (Alemania, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido) que han enviado tropas a Groenlandia en los últimos días para reforzar la seguridad en la isla y en el Ártico, que EE.UU. considera ha sido descuidada.

El titular de Exteriores danés cree que hay un "malentendido" y resalta que la presencia militar no es una "provocación", sino un intento "por satisfacer sus preocupaciones de seguridad" y que cuantos más contribuyan, mejor.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) se reunirán de urgencia el jueves en Bruselas para discutir una respuesta conjunta a Estados Unidos, anunció hoy una portavoz del presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Trump quiere imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han enviado militares a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

"Queda mucho para el 1 de febrero. Que esos aranceles se hagan realidad dependerá de nuestra capacidad colectiva para mostrar que no se puede conseguir nada amenazando", afirmó Rasmussen.