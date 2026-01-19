Seguro se aleja del Partido Socialista para la segunda ronda y Ventura se alza en líder de la derecha

El ganador de la primera vuelta de las presidenciales de Portugal, el socialista António José Seguro, ha querido dejar claro tras la jornada de este domingo que la suya es una candidatura "independiente", en la que caben "todos los demócratas, progresistas y humanistas", frente a la del líder de Chega, André Ventura, quien ha optado por destacar el revés electoral de otras fuerzas conservadoras.

"Esta no es una candidatura partidaria y nunca lo será", ha manifestado Seguro durante la pasada noche electoral, en la que, como se preveía, la suya fue la más votada con más del 31% de los votos, por delante del líder de la ultraderecha portuguesa, quien logró el 23,5% de los apoyos.

Seguro ha dedicado el discurso tras la jornada electoral a insistir en el carácter no partidista de su candidatura. "Soy libre, vivo sin ataduras y así actuaré como presidente de la República", ha dicho este domingo por la noche ante los suyos desde la localidad de Caldas da Rainha, en el oeste de Portugal.

"He vuelto para unir a los portugueses", ha subrayado Seguro tras regresar a la primera línea política después de perder aquellas primarias de 2014 con António Costa, quien luego sería primer ministro y presidente del Consejo Europeo.

En este sentido, ha prometido que será el presidente de todos, uno que "jamás" enfrentara a una parte del país con la otra. "No hay portugueses buenos, ni malos, ni de primera ni de segunda. Todos somos Portugal", ha dicho, en una más que probable crítica a la retórica divisiva de Ventura.

El socialista tiende así la mano a liberales y conservadores de cara a la segunda vuelta del 8 de febrero, para la que ya cuenta con el respaldo de las fuerzas a la izquierda del Partido Socialista, tal y como sus líderes salieron a manifestar tras conocerse los resultados.

VENTURA SE REIVINDICA LÍDER DEL "ESPACIO NO SOCIALISTA"

Por su parte, Ventura ha centrado su intervención de la pasada noche en destacar que pese a la fragmentación de la derecha, los portugueses han depositado en él las esperanzas de "liderar el espacio no socialista".

"En un momento de tanta fragmentación, hemos conseguido demostrar que pudimos derrotar al candidato del Gobierno", ha celebrado en alusión a Luís Marques Mendes, quinto en las urnas con un escaso 11%.

En lo que respecta al resto de candidatos con posibilidades de pasar a segunda ronda, el liberal João Cotrim de Figueiredo se ha quedado con el 16% de los votos. Después de asumir su "derrota personal" ha atacado al primer ministro, Luís Montenegro, al considerar que ha supeditado los intereses del país a los de su formación, el Partido Social Demócrata (PSD) con la candidatura de Mendes.

Ahora será los portugueses quienes tengan que decidir en segunda vuelta entre "pésimas opciones", ha valorado Cotrim de Figueiredo. "Es probable que tengamos un presidente de la República del Partido Socialista. Esto se deberá exclusivamente a un error estratégico de la dirección del PSD", ha señalado.

Aunque algunos líderes de Iniciativa Liberal han adelantado que votarán por Seguro, el candidato ha preferido por ahora no manifestarse al respecto. En esa misma línea se han expresado los otros dos candidatos conservadores, Marques Mendes y el almirante en la reserva Henrique Gouveia e Melo, cuyo 12,1% de los votos puede resultar clave en la cita del 8 de febrero.

Marques Mendes, gran derrotado de las elecciones, no esperó si quiera al cierre de los resultados para salir a asumir toda la responsabilidad por el batacazo electoral y descargar cualquier tipo de culpa al PSD, que no pasa por su mejor momento desde que ganó las elecciones de 2024, en medio de una grave crisis de vivienda y problemas en la sanidad pública.

EL PARTIDO DE GOBIERNO NO PEDIRÁ EL VOTO PARA NINGÚN CANDIDATO

Aunque algunas figuras políticas de la derecha ya han adelantado que votarán por Seguro, el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, informó la noche del domingo de que el PSD no apoyará a ninguno de los candidatos.

"El PSD no va a participar en la campaña electoral. No vamos a emitir ninguna indicación y tampoco se supone que debamos hacerlo", ha señalado Montenegro, lamentando, no obstante, que la "división" dentro del "espacio político" del PSD ha mermado las posibilidades de Marques Mendes.

"Los portugueses nos eligieron para gobernar y eso haremos", ha zanjado el primer ministro portugués, que sí ha deseado un debate "elevado" durante estas tres semanas de campaña y de nuevo una alta tasa de participación.

Las presidenciales se dirimirán finalmente en segunda vuelta el 8 de febrero tras una primera marcada por la presencia récord de candidatos, once, y de electores registrados, más de once millones, así como por una abstención del 38,5%, que supone un importante descenso con respecto al 60,7% de las de 2021.

Las de ese año, en las que se reeligió a Marcelo Rebelo de Sousa, se celebraron en uno de los peores momentos de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus en Portugal y en medio de una enorme abstención del 98% entre los votantes en el extranjero debido a una modificación del censo electoral.