Obispos españoles expresan sus "condolencias" y se unen al "dolor" de los afectados en Adamuz (Córdoba)

El impacto causado por el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, se refleja en la suspensión total del tráfico de alta velocidad entre Madrid y diversas ciudades andaluzas como Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva, medida adoptada este lunes, 19 de enero, tras la tragedia que dejó decenas de víctimas, según informó Europa Press a partir de datos del Ministerio de Interior. La interrupción de este servicio evidencia el alcance de la catástrofe, que involucra a dos trenes descarrilados y ha desencadenado una oleada de reacciones institucionales y eclesiásticas centradas en la atención a los afectados y familiares.

El incidente ocurrió la tarde del domingo 18 de enero, cerca de las 19:45 horas, cuando un tren de la compañía Iryo, identificado como el 6189 y que realizaba la ruta Málaga-Puerta de Atocha, descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz. Al salirse de la vía, el convoy invadió la vía contigua, espacio por el que transitaba de forma simultánea un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva. El segundo tren también perdió el control y descarriló, amplificando la magnitud de la tragedia ferroviaria en la localidad andaluza.

Según cifras confirmadas por el Ministerio de Interior y recogidas por Europa Press, el último recuento oficial daba cuenta de 39 personas fallecidas y 152 heridas en el siniestro. Dentro del grupo de heridos se identificaron cinco en estado muy grave y veinticuatro graves, todos ellos hospitalizados, mientras que otros ciento veintitrés presentan lesiones de diversa consideración. Los servicios de emergencias identificaron que cerca de 300 pasajeros viajaban en el tren de Iryo en el momento del incidente, lo que ha dificultado las labores de atención y rescate efectuadas durante la noche y la jornada posterior.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) manifestó públicamente sus condolencias y solidaridad, tanto con las familias de las víctimas mortales como con los heridos y el conjunto de comunidades afectadas. “Al conocer el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) en la tarde de ayer, deseamos expresar a las familias de las víctimas nuestra condolencia y a todos los heridos deseamos una pronta recuperación”, expresa el comunicado difundido por la CEE y citado por Europa Press. El organismo eclesiástico también se sumó al duelo social provocado por el hecho e invitó a las comunidades cristianas a orar por los afectados, señalando: “El Señor de la vida y de la paz conceda a las víctimas el don de la Vida y a sus familias esperanza y paz. A la Virgen dolorosa, cercana a todas las angustias, encomendamos a tantas personas que sufren”.

En sus redes sociales, los obispos españoles reiteraron el sentimiento de consternación y la cercanía espiritual con quienes sufren las consecuencias del suceso. El secretario general y portavoz de la CEE, Francisco César García Magán, publicó: “Consternado por el grave accidente de tren en Adamuz. Rezo por el eterno descanso de los fallecidos y por la pronta recuperación de los heridos. Me uno al dolor de sus familias. Pido para que encuentren en el Señor consuelo y fortaleza en estos momentos de tanto sufrimiento”, de acuerdo con lo consignado por Europa Press.

El arzobispo de Granada y predecesor en el cargo de secretario de la CEE, José María Gil Tamayo, también manifestó su apoyo y solidaridad mediante un mensaje emitido en la misma red social, donde aseguró: “Desde la Archidiócesis de Granada seguimos las noticias y pedimos a Dios por el eterno descanso de los fallecidos y el pronto restablecimiento de los heridos”, reiterando su cercanía a las víctimas y sus allegados. El cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la CEE, José Cobo, expresó “profundo pesar” ante las informaciones publicadas y expresó que oran por la recuperación de quienes aún se encuentran hospitalizados, así como por las familias y los equipos que participan en las labores de asistencia.

Entre los mensajes difundidos durante la jornada, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, citó un versículo bíblico: “Velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor”, añadiendo: “Dales, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Sus almas y las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén”, de acuerdo con el seguimiento informativo de Europa Press.

En declaraciones ante los medios, el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, remarcó su solidaridad y la de la diócesis cordobesa, además de poner a disposición de los damnificados todos los recursos parroquiales y diocesanos necesarios. El prelado detalló que la Iglesia local mantendrá el acompañamiento tanto material como espiritual a quienes lo requieran tras el accidente, informó Europa Press.

Por otro lado, fuentes de la gestión ferroviaria confirmaron que, como consecuencia directa del descarrilamiento y la colisión posterior, Adif implementó la suspensión de la circulación ferroviaria de alta velocidad entre las ciudades afectadas, lo que ha alterado la movilidad de miles de usuarios. Esta medida, comunicada a primeras horas del lunes, se mantendrá hasta nuevo aviso mientras avanzan las labores de investigación y asistencia en el área de Adamuz, según detalló Europa Press.

El accidente ferroviario ocurrido en Adamuz ha movilizado no solo a las autoridades civiles y equipos de emergencia, sino también a líderes eclesiásticos, quienes han enfatizado la importancia del acompañamiento espiritual y la oración en las horas posteriores al siniestro. Las autoridades de la Iglesia católica en España han reiterado su apoyo a las comunidades afectadas y han instado a mantener el recuerdo y la atención hacia las víctimas y sus familiares.

La relevancia del suceso en Adamuz motivó un despliegue de recursos humanos y técnicos enfocados en la atención médica de los heridos, así como en las tareas de identificación y asistencia a las familias de los fallecidos. Según informó Europa Press, la implicación de dos trenes y la presencia de centenares de pasajeros en el trayecto convirtió este accidente en uno de los más graves para la red ferroviaria española de los últimos tiempos.