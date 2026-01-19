Los usuarios avanzados de Android esperan "alta fricción" por los riesgos de descargar apps sin verificar, según Google

Google se está preparando para permitir que los usuarios avanzados de Android puedan descargar aplicaciones sin verificar, asumiendo los riesgos, como una excepción a su nueva política que acompañará de advertencias.

La aplicación de Google Play ha incorporado recientemente en su código una serie de advertencias para informar de los riesgos que supone la descarga de aplicaciones sin verificar, como han comprobado en Android Authority, que la compañía ya había anunciado con anterioridad.

Estas advertencias se dirigen principalmente a los usuarios experimentados y desarrolladores, y forman parte de un cambio en sus políticas que exigirá a todos los desarrolladores que creen aplicaciones para Android estar verificados, tanto si distribuyen sus 'apps' dentro de Play Store o en tiendas alternativas.

La nueva política entrará en vigor en marzo, pero los trabajos previos ya se han podido ver en la 'app' de Play Store, donde líneas de código ya incluyen estas advertencias. En concreto, recogen el mensaje "Instalar sin verificar. Si instalas sin verificar, ten en cuenta que las apps de desarrolladores no verificados pueden poner en riesgo tu dispositivo y tus datos".

También se han incluido mensajes como "no se puede verificar el desarrollador de la app. Sin internet, no puede verificarse el desarrollador de la app. La app no puede verificarse en este momento".

El medio citado entendió en un primero momento estos mensajes como restricciones a la descarga lateral de aplicaciones, es decir, a la posibilidad de descargas 'apps' de páginas web o tiendas alternativas a Play Store.

En respuesta a esta asunción, el director de Gestión de Producto, Experiencia para Desarrolladores de Google Play y explicador principal de Producto, Matthew Forsythe, ha explicado en X que "No se trata de una restricción de instalación lateral, sino de una 'capa de responsabilidad'. Los usuarios avanzados podrán 'Instalar sin verificar', pero esperan un flujo de alta fricción diseñado para ayudar a los usuarios a comprender los riesgos".