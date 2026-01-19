Los maquinistas piden prudencia para no eclipsar las investigaciones del accidente en Adamuz

La organización sindical de maquinistas ferroviarios, Semaf, afirmó que todavía desconoce tanto el alcance total del accidente en Adamuz (Córdoba) como la cifra definitiva de trabajadores afectados, dado que aún no cuenta con confirmaciones oficiales al respecto. Según informó el medio, el sindicato difundió un comunicado en el que insistió en que lo primordial en este momento radica en brindar la atención y los recursos necesarios a las víctimas del incidente ferroviario registrado en los últimos días en esa localidad andaluza.

De acuerdo con la información publicada, Semaf instó a la comunidad ferroviaria a mantener la máxima cautela y respeto hacia las personas involucradas en el suceso, subrayando la necesidad de no interferir en las pesquisas abiertas para esclarecer las causas del accidente. Tal como reportó la fuente, el sindicato recalcó la importancia de no anticipar juicios ni relacionar el siniestro con cuestiones técnicas previas que la organización había planteado, a la espera de los resultados oficiales de la investigación en curso.

El sindicato recordó en su misiva que, en agosto pasado, mantuvo contacto con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y Adif, solicitando entonces una reducción de la velocidad máxima en la línea, de 300 a 250 kilómetros por hora, argumentando que esa medida ayudaría a evitar vibraciones en los trenes. Pese a este antecedente, según publicó la fuente, Semaf pidió no vincular de forma automática dicha petición con el accidente ocurrido en Adamuz.

Además, Semaf abordó el debate sobre el sistema de seguridad y señalización ubicado en la línea donde se produjo el incidente. El sindicato refirió que, si bien este tramo utiliza el Sistema LZB –distinto en comparación al sistema ERMTS implementado en el resto de líneas españolas–, enfatizó que ambos procedimientos cuentan con la aceptación técnica correspondiente. Así, la organización descartó que la particularidad del sistema de señalización explique el accidente, según consignó el medio.

En su declaración oficial, Semaf manifestó: “Ha sido un accidente grave del que se desconocen las causas que lo han provocado. Ahora lo más importante, por encima de cualquier cosa, es atender a las víctimas. Estamos haciendo todo lo posible para poner a disposición de los compañeros que hayan resultado afectados todos los recursos que sean necesarios”. El medio señala que el sindicato insistió en la necesidad de priorizar la asistencia a los damnificados por el suceso antes que cualquier otra consideración.

Por último, Semaf reiteró que aún espera datos oficiales que le permitan determinar el número exacto de empleados impactados por el siniestro, detalló el medio. La organización continúa colaborando en la recopilación y puesta a disposición de información y medios de ayuda en tanto avanza la labor de los equipos de investigación y emergencia.