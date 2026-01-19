Las FDS convocan a los kurdos de todo el mundo a la "resistencia" ante la ofensiva militar en el este de Siria

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han lanzado este lunes un llamamiento a los kurdos de todo el mundo, dentro y fuera de las fronteras del Kurdistán histórico, a sumarse a la "resistencia" ante la ofensiva militar del Ejército sirio y sus milicias aliadas contra los territorios autónomos de mayoría kurda del noreste de Siria.

"Convocamos a toda la juventud, a las mujeres y hombres jóvenes de Rojava, del norte, sur y este del Kurdistán, y también de Europa, a unirse para superar las fronteras de los ocupantes y sumarse a la resistencia", han apelado las FDS en un comunicado oficial.

Las FDS, ejército oficioso de la Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES), ha denunciado así los "brutales ataques directos y bombardeos" iniciados el 6 de enero. "Ante estos ataques, nuestros combatientes están luchando con gran valor y sacrificio, con una lucha honorable", ha destacado el grupo.

"El Estado turco y sus milicias con la mentalidad de Estado Islámico están intensificando sus ataques contra nuestro pueblo con la ilusa intención de quebrar nuestra voluntad y nuestra resistencia", han señalado.

Así, las FDS han comparado la actual situación con la "histórica resistencia" de las milicias kurdas en Kobane en 2014, cuando "convirtieron Kobane en un cementerio para Estado Islámico, que estaba apoyado por Turquía". "Hoy, con la misma determinación, vamos a convertir todas nuestras ciudades, desde Derik (Al Malikiya) hasta Hasaka y Kobane (Ain al Arab) en el cementerio de quienes representan la nueva mentalidad de Estado Islámico, bajo el amparo del Estado turco", han advertido.

"Hoy es un día de honor. Hoy es un día de responsabilidad histórica. Hoy, una vez más. Vemos que la voluntad del pueblo es más fuerte que todas las formas de ataque y ocupación", concluye el comunicado.

Este domingo el Gobierno sirio anunció un acuerdo de alto el fuego e integración de las instituciones militares y civiles de la Administración Autónoma para el Norte y el Este de Siria (AANES) en las instituciones centrales sirias que en la práctica supone su disolución a efectos oficiales a cambio de la integración de algunos mandos de las FDS en las Fuerzas Armadas.

El acuerdo ha sido anunciado en medio de una ofensiva militar del Ejército y sus milicias aliadas en Alepo, Raqqa, Hasaka y Deir Ezzor y de las denuncias de las FDS de brutales crímenes perpetrados por las fuerzas progubernamentales. Las FDS confirmaron la firma del acuerdo "para evitar una guerra civil" mientras su principal aval, las fuerzas militares estadounidenses en Siria, han hecho oídos sordos a sus peticiones de ayuda frente a la ofensiva de Damasco.

La población kurda se encuentra repartida por Turquía, Irán, Irak y Siria y suman en total unos 40 millones de personas. A nivel político solo tienen un reconocimiento formal y un cierto autogobierno en la región autónoma del Kurdistán iraquí.