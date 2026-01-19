La tienda de aplicaciones alternativa a la App Store en la UE, Setapp Mobile, cerrará el 16 de febrero de 2026

Setapp Mobile, una de las tiendas de aplicaciones alternativas a la App Store disponibles en la Unión Europea (UE), ha anunciado su cierre a partir del próximo lunes 16 de febrero de este año, debido a dificultades de su modelo de negocio, enmarcado en unas condiciones comerciales "complejas" y "aún en evolución".

Apple comenzó a permitir las tiendas de aplicaciones externas a la App Store en febrero de 2024, una medida promovida por la Ley de Mercados Digitales (DMA) en la Unión Europea que, tras su obligado cumplimento a partir del 6 de marzo de 2024, exige que los desarrolladores puedan disponer de una alternativa a la tienda de Apple para la descarga de su 'software'.

En este marco, junto con la llegada de otras tiendas alternativas para iOS como es el caso de la Epic Games Store, la empresa de 'software' MacPaw lanzó su propia tienda de aplicaciones Setapp Mobile en 2024.

Esta tienda de aplicaciones del desarrollador ucraniano surgió como una alternativa a la App Store de Apple y solo está disponible para los usuarios de iOS en los países de la Unión Europea. Así, actualmente ofrece acceso a más de 50 aplicaciones, y destaca por ofrecer un sistema de suscripción única, sin compras integradas ni anuncios y con solo 'apps' "de calidad cuidadosamente seleccionadas".

Sin embargo, MacPaw ha anunciado ahora la retirada de Setapp Mobile, que dejará de estar disponible a partir del próximo lunes 16 de febrero, con la consiguiente eliminación de todas las aplicaciones disponibles en la plataforma.

Así lo ha dado a conocer la compañía en un comunicado en su página de soporte, donde ha explicado que este cierre se debe a que los términos comerciales de las tiendas de aplicaciones "aún están en evolución y son complejos". Como resultado, la situación "no se ajusta al modelo comercial actual de Setapp".

Concretamente, el CEO de MacPaw, Oleksandr Kosovo, ha matizado en declaraciones a The Verge que, a causa de las condiciones comerciales "aún en evolución", han determinado que "no es viable" continuar desarrollando o dando soporte a Setapp Mobile dentro del modelo de negocio actual de la compañía, que se ha de enfrentar a un entorno competitivo en el que Apple sigue liderando con la App Store y, por tanto, se dificulta la instalación de aplicaciones por parte de terceros.

"Setapp Mobile fue un proyecto audaz y revolucionario que tenía como objetivo ofrecer a los usuarios de iOS de la UE acceso a mercados alternativos de apps, creando un nuevo ecosistema de aplicaciones donde tanto desarrolladores como usuarios pudieran prosperar", ha valorado al respecto Kosovo, al tiempo que ha compartido su orgullo del funcionamiento de la tienda durante los últimos dos años.

Igualmente, a señalado que esperan continuar desarrollando otras innovaciones, incluyendo proyectos que se lanzarán a finales de este año 2026 y que incluyen un asistente de inteligencia artificial (IA) nativo de macOS, llamado Eney, y nuevas mejoras para Setapp Desktop.

Por tanto, los usuarios dejarán de tener acceso a la tienda de aplicaciones, así como a las aplicaciones descargadas desde Setapp Mobile, a partir de la fecha de cierre fijada. Asimismo, la compañía ha recomendado transferir los datos con antelación de cara a no perder ninguna información relevante.