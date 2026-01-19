Eugenia Martínez de Irujo revela la increíble cifra de animales con los que convive

Apasionada de los animales y defensora de sus derechos, Eugenia Martínez de Irujo ha ejercido de madrina de honor en el acto de San Antón 2026 en el que el padre Ángel, de la mano de la Fundación El Arca de Noé -que liderada por la actriz Alejandra Botto se encarga de mejorar anualmente la vida de perros y gatos que han sufrido maltrato o han sido abandonados en la Comunidad de Madrid- ha bendecido este domingo en la localidad madrileña de Morata de Tajuña.

Una cita muy especial en la que la duquesa de Montoro, que ha destacado por su originalidad con un pantalón ancho de color naranja, y un suéter amplio amarillo y verde, ha estado arropada por su marido Narcís Rebollo y en el que, aunque no ha querido pronunciarse sobre la relación de su hermano Cayetano Martínez de Irujo con el resto de su familia, sí ha revelado la impresionante cantidad de animales con los que convive en su residencia aledaña al palacio de Liria de Madrid.

"Yo siempre he adoptado. Siempre que puedo, los animales es mi gran pasión, y además desgraciadamente no pueden hablar y todos unidos podemos hacer muchas cosas por ellos, no solo por los abandonos sino por el maltrato... es importante concienciar a la gente, hay que adoptar animales" ha reivindicado, revelando que en su caso "yo tengo 14 perros, 5 gatos, 4 cerdos...".

Eso sí, confesando que no podría elegir a su favorito porque "les adoro a todos porque te dan todo el cariño del mundo a cambio de nada", ha evitado revelar sus nombres aunque sí ha asegurado que "obviamente" se los sabe todos.