El presidente iraní advierte a EE.UU. de que atacar a Jameneí sería “una guerra total”

Teherán, 19 ene (EFE).– El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió de que cualquier agresión contra el líder supremo del país, Ali Jameneí, equivaldría a “una guerra total”, después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmara que “es el momento de buscar un nuevo liderazgo” en Teherán.

“Cualquier agresión contra el líder supremo de nuestro país equivale a una guerra total contra el pueblo iraní”, escribió Pezeshkian en la red social X el domingo por la noche.

El presidente iraní responsabilizó también a Estados Unidos y a sus aliados de las dificultades económicas que atraviesa Irán, debido a lo que calificó como “enemistad histórica y sanciones inhumanas”, en respuesta a las afirmaciones de Trump del sábado, cuando aseguró que 37 años de liderazgo de Jameneí han llevado al país a la “destrucción total”.

El presidente estadounidense afirmó en una entrevista con Politico que “es el momento de buscar un nuevo liderazgo en Irán” y acusó a Jameneí del “uso de la violencia a niveles nunca antes vistos”, con la muerte de “miles de personas para mantener el control”.

El líder republicano ya había amenazado con intervenir militarmente si las autoridades iraníes reprimían violentamente las protestas antigubernamentales, iniciadas el 28 de diciembre por el deterioro de la situación económica y que pronto se extendieron por todo el país con consignas a favor del fin de la República Islámica.

Las movilizaciones alcanzaron su punto álgido los pasados 8 y 9 de enero.

Según la ONG opositora Iran Human Rights, con sede en Oslo, la represión ha causado más de 3.400 muertos.

El propio líder supremo de Irán reconoció el sábado la muerte de “varios miles” de personas durante las movilizaciones, pero responsabilizó a Trump de lo ocurrido, al considerar que Estados Unidos instigó y alentó los disturbios con el objetivo de desestabilizar el país.

Las autoridades iraníes han denunciado que elementos armados a los que califican de terroristas, vinculados a Estados Unidos e Israel, se infiltraron en las manifestaciones y fueron responsables de las muertes.

