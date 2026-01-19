El Ejército de Israel lanza una "operación antiterrorista extensa" en Hebrón, Cisjordania

El ejército israelí anticipó que durante su nuevo despliegue militar en la urbe de Hebrón, Cisjordania, será notable el aumento del movimiento de tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), mientras la operación se prolongará durante varios días, de acuerdo con la información proporcionada por el propio Ejército en un comunicado citado por la agencia Europa Press. Esta operación constituye una extensión de las acciones militares israelíes en Cisjordania, enfocadas en desmantelar redes armadas y restringir la circulación tanto de armamento como de personas consideradas sospechosas.

Según detalló Europa Press, el lunes las fuerzas israelíes anunciaron el comienzo de lo que definieron como una “operación antiterrorista extensa” en Hebrón. En el comunicado difundido, las FDI declararon que su objetivo en la ciudad es desmantelar infraestructuras asociadas al terrorismo, eliminar la posesión no autorizada de armas y reforzar el control de seguridad en la zona. El Ejército aclaró que, durante la ejecución de esta operación, la presencia de sus efectivos será más visible en los puntos clave de Hebrón, sumando bloqueos y revisiones para contrarrestar la capacidad de movilización de los distintos grupos armados identificados en el área.

La intervención militar de Israel en Cisjordania se produce en un periodo marcado por un aumento notable de la violencia en la región, especialmente a partir del 7 de octubre de 2023. Desde esa fecha, tanto las acciones del ejército como los ataques perpetrados por colonos israelíes han resultado en la muerte de aproximadamente 1.050 palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este, según consignó Europa Press. Esta cifra representa un incremento significativo en comparación con registros previos: en los primeros nueve meses de 2023, ya se habían documentado cifras récord de víctimas palestinas en los territorios ocupados, lo que evidencia la continua escalada del conflicto.

Hasta el momento, no se había producido una reacción oficial de las autoridades palestinas ante el despliegue reciente en Hebrón, reportó Europa Press. Ni el liderazgo político de la Autoridad Nacional Palestina ni otras entidades gubernamentales del territorio emitieron declaraciones sobre la intensificación del operativo israelí, ni fijaron posición ante las acciones adoptadas por las fuerzas militares en el enclave.

El comunicado emitido por el ejército, recogido por Europa Press, enfatizó la intención de las FDI de neutralizar toda estructura considerada terrorista dentro de Hebrón, además de retirar las armas no regularizadas. Esta política de intervención directa incluye la realización de controles y registros en propiedades y puntos estratégicos identificados durante operaciones previas, con el fin de identificar a personas presuntamente implicadas en la organización o ejecución de ataques contra intereses israelíes en la región.

En línea con su estrategia de seguridad, el ejército israelí ha mantenido operativos de este tipo en otras localidades de Cisjordania en los últimos meses, lo que ha generado reiteradas denuncias por parte de comunidades locales y organizaciones de derechos humanos sobre la dimensión del uso de la fuerza, señaló el medio Europa Press. La persistencia de este patrón de operaciones ha impactado de manera relevante en la situación humanitaria de la población palestina, especialmente en Hebrón, donde los bloqueos y las restricciones al paso dificultan el acceso a bienes básicos y servicios.

De manera paralela, la frecuencia de los enfrentamientos y el ambiente de tensión ha provocado un aumento en los desplazamientos internos dentro de Cisjordania. Diversos informes internacionales, citados por Europa Press, describen una situación en la que la población civil sufre consecuencias directas de las operaciones militares, incluyendo daños a viviendas, detenciones y restricciones generalizadas en la movilidad, tanto de personas como de mercancías.

Europa Press también informó que las fuerzas israelíes, durante operativos previos en Hebrón y otras zonas, han justificado sus intervenciones en la presencia de células armadas hostiles, responsables de ataques a colonos y efectivos de seguridad. No se especificó, en el comunicado actual, la duración total prevista para la operación, aunque se confirmó su progreso durante los días siguientes.

El aumento de actividades militares en Hebrón responde a una política directa del Estado israelí para contrarrestar la consolidación de grupos armados palestinos, un fenómeno que, según fuentes recopiladas por Europa Press, ha adquirido mayor relevancia desde el incremento de las hostilidades iniciado en octubre del año pasado. El contexto en Hebrón resulta especialmente delicado por la presencia de comunidades judías asentadas en el corazón de la ciudad, lo que ha generado históricamente una dinámica de conflicto constante con la mayoría palestina en la región.

En este marco, los nuevos despliegues militares y la intensificación de los operativos en Hebrón representan un capítulo adicional en la evolución del conflicto en Cisjordania. Las acciones adoptadas por las FDI han recibido la atención de la comunidad internacional ante la magnitud de la cifra de víctimas palestinas y el deterioro de las condiciones de vida bajo ocupación, reflejando, según Europa Press, la gravedad de la situación actual en el territorio.