Egipto coordina con A. Saudí, Kuwait y Pakistán apoyo a la segunda fase de tregua en Gaza

El Cairo, 19 ene (EFE).- Egipto, mediador clave en el conflicto en Gaza, coordinó este lunes con Arabia Saudí, Kuwait y Pakistán el apoyo a los pasos dados hasta el momento para la puesta en marcha de la segunda fase de la tregua en la Franja según el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Según un comunicado de Exteriores egipcio, el titular de este departamento, Badr Abdelaty, mantuvo sendas conversaciones telefónicas con sus homólogos de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, Kuwait, Abdulá al Yahya, y Pakistán, Ishaq Dar.

"Los ministros enfatizaron la necesidad de implementar los requisitos de la segunda fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump, apoyar al Comité Nacional para la Administración de Gaza y desplegar una fuerza internacional de estabilización para supervisar el alto el fuego", dijo la nota.

"También destacaron la importancia de allanar el camino para la pronta recuperación y reconstrucción, y de garantizar el flujo continuo de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza", añadió.

Estos contactos llegan después del anuncio de la formación del comité de tecnócratas que administrará Gaza en la segunda fase, bajo supervisión de una Junta Ejecutiva que presidirá el mandatario estadounidense.

Abdelaty, cuyo país ha desempeñado un papel clave en la mediación para el alto el fuego, junto con EE.UU, Catar y Turquía, y también en la formación de dicho comité, tiene previsto reunirse este lunes en El Cairo con el líder de esa entidad, Ali Shaaz.

El comité tecnocrático, de 12 miembros y formado el pasado miércoles, tiene como misión gobernar y reconstruir la Franja de Gaza de posguerra de forma provisional, y lo hará bajo el control de una Junta de Paz presidida por Trump.

Los jefes de las diplomacias de Egipto, Arabia Saudí, Kuwait y Pakistán reiteraron en sus conversaciones telefónicas "la importancia de la desescalada en la región y de priorizar las soluciones políticas y diplomáticas para resolver las crisis regionales", agregó la nota de Exteriores egipcio.

El objetivo es "contribuir a estabilizar la seguridad y estabilidad regionales, salvaguardando los recursos de los pueblos de la región y protegiéndolos de los riesgos de escalada de tensiones y sus repercusiones", concluyó. EFE