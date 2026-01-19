Desaparecidas tres personas tras una avalancha en una montaña en el centro de Marruecos

El operativo de rescate incluye la participación simultánea de agentes de seguridad y personal de Protección Civil, conforme indicaron las autoridades provinciales, después de reportarse la desaparición de tres personas en el monte Tubkal, en el centro de Marruecos, tras una avalancha que tuvo lugar el domingo. Según informó la agencia estatal de noticias de Marruecos, MAP, los esfuerzos de localización se han visto condicionados por las adversidades meteorológicas presentes en la zona, lo que ha complicado la labor de búsqueda.

El incidente afectó a un grupo de al menos tres personas, compuesto por dos turistas de nacionalidad marroquí y su guía, quienes formaban parte de una expedición mayor que se encontraba ascendiendo en la provincia de Al Hauz. De acuerdo con la información consignada por MAP y citada por las autoridades locales, los excursionistas se habían reunido con dos guías profesionales para realizar la travesía. La noche previa al accidente permanecieron en un refugio de montaña antes de reanudar el trayecto a primera hora de la mañana hacia Imlil, una localidad conocida por ser punto de partida para turistas y alpinistas que visitan el monte Tubkal.

Tal como detalló la misma agencia, el resto del grupo logró completar el recorrido hasta Imlil, mientras que únicamente el guía y los dos turistas desaparecieron tras la avalancha. A raíz de la emergencia, la administración de la provincia de Al Hauz procedió a activar una operación intensiva de rastreo y salvamento en el área cercana al refugio y a las rutas habituales de ascenso y descenso.

Las brigadas movilizadas incluyen tanto cuerpos de seguridad como patrullas de Protección Civil, que colaboran para sobreponer las dificultades impuestas por el clima. También se han sumado otros servicios de emergencia, adaptando sus estrategias y despliegues a raíz de la inestabilidad atmosférica que predomina en la región montañosa en estos días, característica por una meteorología cambiante y riesgo constante de nuevos deslizamientos.

El monte Tubkal, donde sucedió el hecho, se localiza en la provincia de Al Hauz y constituye el punto más elevado del norte de África, recibiendo durante todo el año a numerosos grupos de visitantes nacionales y extranjeros. MAP puntualizó que la expedición seguía un itinerario común entre quienes desafían la cumbre, lo que permitió a los rescatistas delimitar con precisión el área de búsqueda tras la alerta emitida por quienes salvaron el trayecto.

Las autoridades provinciales mantienen la coordinación de las labores de rescate, canalizando esfuerzos y recursos logísticos en un terreno de difícil acceso que exige constante actualización de las maniobras debido al riesgo para los equipos. De acuerdo con MAP, no han trascendido nuevas informaciones sobre el paradero de los desaparecidos ni incidentes adicionales en la región, mientras los dispositivos de localización y salvamento continúan en activo hasta esclarecer el desenlace del caso.