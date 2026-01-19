Bessent confía en que el Supremo no anule los aranceles de Trump: "No quiere crear el caos"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, considera "muy poco probable" que el Tribunal Supremo falle en contra de la política arancelaria "estratégica" desplegada desde abril por la Casa Blanca, ya que la Corte "no quiere crear el caos".

"Creo que es muy poco probable que la Corte Suprema anule la política económica distintiva de un presidente", comentó Bessent en una entrevista este domingo con la cadena NBC, donde recordó que el Alto Tribunal no anuló el 'Obamacare'. "Creo que la Corte Suprema no quiere crear el caos".

La mano derecha económica del presidente estadounidense defendió la posición de la Casa Blanca al justificar la imposición de aranceles recíprocos por motivos de emergencia nacional, ya que se trata de una decisión geopolítica "estratégica" del presidente en respuesta a una emergencia nacional por los gigantescos desequilibrios comerciales con el resto del mundo. "La emergencia nacional es evitar una emergencia nacional", resumió.

En este sentido, Bessent recordó que EEUU ha establecido una serie de acuerdos comerciales muy buenos para Estados Unidos, lo que está permitiendo equilibrar el déficit comercial, mientras que "Europa está siendo invadida por productos chinos. Ahora hay una emergencia en Europa", apuntó para anticipar que los europeos acabarán siguiendo las políticas implementadas por EEUU. "Los europeos nos seguirán. Entonces el presidente Trump se está adelantando a esto", añadió.

El pasado miércoles, a pesar de las expectativas del mercado, el Tribunal Supremo de EEUU finalmente no despejó la incertidumbre sobre la legalidad de los aranceles anunciados el pasado mes de abril por Donald Trump, que siguen así pendientes de conocer la postura definitiva de la Corte.

El Supremo de EEUU no informa de antemano de las cuestiones sobre las que dará su opinión ni tampoco fija un calendario predeterminado para hacerlo, por lo que aún no está claro cuándo será la próxima fecha en la que el Alto Tribunal expresará su postura sobre los asuntos pendientes.

Los aranceles globales anunciados por Trump en abril de 2025 fueron impugnados por una docena de estados de EEUU y por empresas estadounidenses que consideran que el presidente se extralimitó al imponer los gravámenes mediante órdenes ejecutivas citando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), de 1977, que, en ciertas circunstancias, otorga al presidente la autoridad para regular o prohibir transacciones internacionales durante una emergencia nacional.

El Tribunal Supremo de EEUU, con una mayoría conservadora de 6 a 3, escuchó a principios de noviembre de 2025 los argumentos de la Administración Trump al respecto del caso, así como los de un tribunal federal que consideró que el mandatario había invocado indebidamente una ley de emergencia para imponer gravámenes a decenas de socios comerciales el pasado mes de abril.

A finales del pasado mes de mayo, el Tribunal de Comercio Internacional había dictaminado que el presidente se había excedido en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para su anunciada política arancelaria.

En caso de que el Supremo finalmente resolviera que el Gobierno estadounidense se excedió en su política arancelaria supondría la mayor derrota legal de Trump desde su regreso a la Casa Blanca hace un año y abriría la puerta a una compleja batalla legal en la que miles de empresas afectadas por el encarecimiento de las importaciones podrían reclamar reembolsos.