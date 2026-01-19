Agencias

Bélgica pide "dejar de ser ingenuos" ante Trump: "Si no hay respeto, debemos reaccionar"

Guardar

Bruselas, 19 ene (EFE).- El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, afirmó este lunes que los países europeos deben "dejar de ser ingenuos" tras las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los Estados miembros que se opongan a su anexión de Groenlandia, y opinó que, si no existe respeto, "deberemos responder adecuadamente".

"Dejemos de ser ingenuos. Merecemos respeto y, si nos vemos pisoteados, debemos reaccionar adecuadamente", expresó Prévot en una entrevista en el medio belga flamenco 'VRT NWS'.

Trump anunció el domingo que iba a imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10 % a todos los productos de ocho países europeos que han mandado tropas a Groenlandia, y añadió que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que estos se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

El viceprimer ministro y titular de Exteriores belga consideró que la situación es paradójica: "Estados Unidos ha solicitado mayor atención a su seguridad en la región ártica. En respuesta, algunos países de la OTAN han decidido enviar soldados a Groenlandia en una misión de reconocimiento. Pero Estados Unidos parece haber considerado esto una medida antiamericana. Lo cual, por supuesto, es falso".

Con todo, Prévot se mostró partidario de actuar prioritariamente por la vía diplomática para aliviar las tensiones con el Gobierno estadounidense. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Steam matiza en qué casos los desarrolladores deben revelar si se ha usado IA en sus videojuegos

Valve ha actualizado los requisitos que deben cumplir los estudios para declarar el uso de inteligencia artificial en sus títulos y materiales promocionales, excluyendo la obligación cuando solo se utilizan asistentes, pero exigiendo notificación en caso de generación de contenido

Steam matiza en qué casos

¿Qué es la 'secta Moon' y por qué se asocia con el asesinato del exlíder nipón Shinzo Abe?

Infobae

Obispos españoles expresan sus "condolencias" y se unen al "dolor" de los afectados en Adamuz (Córdoba)

La tragedia en la localidad andaluza deja decenas de víctimas tras el descarrilamiento de dos trenes, mientras líderes eclesiásticos llaman a la oración y ofrecen apoyo espiritual y material a comunidades y familiares afectados por el desastre

Obispos españoles expresan sus "condolencias"

Erdogan destaca a Trump la importancia de la unidad en Siria

Infobae

FT: La disputa de Trump sobre Groenlandia descarrila un acuerdo para Ucrania

Infobae