Adamuz registró mínimas negativas en la madrugada y este lunes llega a máximas de 14 grados

Alrededor de las 02.00 horas del domingo, la sensación térmica en Adamuz bajó hasta alcanzar el punto de congelación, superando poco después los cero grados y marcando mínimas negativas en la localidad cordobesa. Según lo informado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y publicado por medios como el consultado, este episodio se vivió durante la misma madrugada en la que se registró un accidente ferroviario en el municipio. A pesar de las bajas temperaturas experimentadas durante la noche, este lunes 19 de enero el municipio presenta una evolución térmica al alza, con máximas que rondan los 14 grados y un pronóstico de estabilidad atmosférica sin precipitaciones.

La Aemet confirmó que la madrugada del domingo se caracterizó por valores notablemente bajos. Ya a las 20.00 horas del sábado, la estación del aeropuerto de Córdoba reportó apenas seis grados, temperatura que descendió hasta un grado a las 02.00 horas del domingo. Minutos después, la tendencia descendente llevó a marcar valores negativos, registrando heladas en la zona. El medio local detalló que estas condiciones climáticas coincidieron con el grave incidente ferroviario del que todavía no se han difundido nuevos detalles en este reporte.

Para la jornada de este lunes, la previsión de la Aemet indica un aumento paulatino de temperaturas a lo largo del día. A las 09.00 horas, los termómetros situaban el ambiente en aproximadamente dos grados, aunque la sensación térmica seguía reflejando cero grados, un dato que destaca la persistencia del frío matutino. Hacia las 10.00 horas, la predicción recogida por el medio asciende a cuatro grados, subiendo hasta seis grados una hora después, a las 11.00.

Según la información consultada y difundida por los informes de la Aemet, la temperatura máxima de este lunes se alcanzará a las 16.00 horas, con un pico estimado de 14 grados. Posteriormente, se anticipa un descenso gradual: se esperan 13 grados sobre las 17.00 horas, seguido por nueve grados a las 20.00 y una caída hasta siete grados a las 22.00 horas. Esta evolución térmica mantiene la tendencia prevista de variaciones significativas entre el día y la noche.

En términos de condiciones meteorológicas, la Aemet especifica que no existen probabilidades de lluvias para la jornada, manteniéndose el cielo despejado con presencia de algunas nubes. El organismo oficial detalló además que este patrón se mantendrá estable durante las próximas horas, brindando relativa calma tras las inclemencias nocturnas y el suceso ferroviario reportado.

La localidad cordobesa de Adamuz se encuentra así en el foco tanto por el episodio de temperaturas negativas inesperadas como por el accidente que alteró la madrugada del domingo. La información proporcionada por la Aemet y recogida en medios remarca el contraste térmico marcado entre la noche y el día en esta zona, a la vez que el regreso a condiciones más templadas está previsto antes del anochecer de este lunes.