Trump asegura que "nunca" ofreció la presidencia de la Reserva Federal al CEO de JPMorgan Chase

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este sábado que "nunca" ha ofrecido al presidente y consejero delegado del banco estadounidense JPMorgan Chase, Jamie Dimon, el puesto de presidente de la Reserva Federal, tal y como publicó a comienzos de esta semana el diario 'The Wall Street Journal', y ha manifestado su intención de demandar a la entidad por su comportamiento tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

"Un artículo de portada en The Fake News Wall Street Journal afirma, sin ninguna verificación, que le ofrecí a Jamie Dimon, de JPMorgan Chase, el puesto de presidente de la Reserva Federal. Esta afirmación es totalmente falsa, nunca hubo tal oferta y, de hecho, demandaré a JPMorgan Chase durante las próximas dos semanas por desbancarme incorrecta e inapropiadamente después de la protesta del 6 de enero", ha expresado el magnate neoyorquino en una publicación en redes sociales.

A este respecto, Trump ha criticado que el periódico estadounidense ni siquiera contactó con él para preguntarle si la oferta en cuestión existió o no. "Les habría dicho rápidamente que 'no' y ese habría sido el fin de la historia", ha apostillado.

En el mismo mensaje, el inquilino de la Casa Blanca ha rechazado además los rumores que sugieren que habría ofrecido a Dimon el puesto de secretario del Tesoro, alegando que no es una persona "en la que estaría muy interesado" y ensalzando el "fantástico" trabajo de Scott Bessent al frente de esta cartera.

"(Bessent es) una superestrella. ¿Por qué se lo daría a Jamie? No se hizo tal oferta, ni siquiera se pensó en ella. El Wall Street Journal debería verificar mejor los hechos o su ya debilitada credibilidad seguirá desplomándose", ha sentenciado el presidente.

Estas declaraciones marcan un nuevo episodio en la animadversión de Donald Trump hacia el 'Wall Street Journal, medio al que ha criticado en reiteradas ocasiones, llegando a excluirlo de sus viajes oficiales después de que el periódico económico publicara un artículo sobre el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein.

Este hecho se tradujo además en una demanda por difamación contra el periódico interpuesta a mediados de julio del año pasado por el presidente de EEUU, que añadió al mencionado diario a la lista de medios "que venden e impulsan mentiras repugnantes" al pueblo estadounidense.