Sierra Leona celebra este domingo su primera conmemoración de la devastadora guerra civil

El presidente Julius Maada Bio definió la instauración del Día Nacional del Recuerdo como un acto destinado a asumir “liderazgo, responsabilidad moral y conciencia nacional” ante la historia reciente de Sierra Leona, según informó el Gobierno del país. El objetivo central, de acuerdo con las fuentes oficiales, busca afrontar el pasado, rendir homenaje a quienes perecieron, dar consuelo a los supervivientes y trasladar a la sociedad el mensaje sobre las consecuencias del conflicto armado. Este domingo, Sierra Leona celebró por primera vez esta jornada, propuesta como un espacio de reflexión sobre el impacto de la guerra civil y la importancia de la reconciliación nacional.

Tal como detalló el medio, la conmemoración responde a una de las recomendaciones de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, constituida tras el fin del conflicto en 2002 con el propósito de fijar en la memoria colectiva la gravedad de los acontecimientos y la necesidad de preservar la estabilidad social. Según el Ministerio de Información, la fecha se concibe como un recordatorio solemne de que la paz no es un hecho garantizado y requiere de esfuerzos constantes por parte de la ciudadanía.

La fecha elegida para la conmemoración remite al 23 de marzo de 1991. Ese día, el Frente Revolucionario Unido (FRU) de Foday Sankoh, con el respaldo del gobernante liberiano Charles Taylor, inició una ofensiva armada para desplazar del poder al entonces presidente sierraleonés Joseph Momoh. Las acusaciones de corrupción y nepotismo lanzadas contra el Ejecutivo sirvieron de justificación para el inicio de hostilidades, cuyos costes se financiarían posteriormente con los llamados “diamantes de sangre”.

De acuerdo con los datos presentados por el medio, el conflicto civil, que se extendió durante más de una década, causó entre 50.000 y 70.000 muertes, mientras que más de 2,5 millones de personas sufrieron desplazamientos forzosos. La dimensión de la tragedia y sus secuelas sociales justifican, según el gobierno, la necesidad de una jornada oficial destinada a preservar la memoria y reforzar el proceso de reconciliación.

El Ministerio de Información subrayó que el Día Nacional del Recuerdo pretende convertirse en un hito anual que convoque a la reflexión colectiva. “El Día Nacional de la Conmemoración se erige ahora como un momento sagrado para la reflexión colectiva, donde la nación se detiene a recordar las lágrimas, la sangre, el coraje y la resiliencia que forjaron su camino de la guerra a la paz”, indicó la institución en un mensaje dado a conocer este fin de semana.

Según publicó el medio, el presidente Bio oficializó la convocatoria de esta jornada en diciembre del pasado año, en cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. Desde su creación en 2002, este organismo ha insistido en el valor de la memoria y el reconocimiento público de los hechos como herramientas imprescindibles para consolidar la convivencia y educar a las nuevas generaciones en los peligros de la violencia política.

Los actos de conmemoración previstos incluyeron actividades de homenaje a las víctimas, expresiones de apoyo a los supervivientes y llamados al conjunto de la sociedad para asumir la responsabilidad de preservar el legado de paz. Según consignó el medio, el Gobierno ha reiterado que la jornada debe servir como plataforma para una toma de conciencia nacional sobre las consecuencias del conflicto y la vigencia del compromiso social con la reconciliación.

En el comunicado oficial, se puntualizó que esta iniciativa busca consolidar el proceso de sanación colectiva y enseñanza intergeneracional, al tiempo que reafirma la importancia de la paz y la estabilidad en una sociedad que enfrentó uno de los episodios más violentos de su historia reciente. El medio destacó que la introducción de esta fecha en el calendario nacional responde a la voluntad política de reparar heridas y mantener viva la memoria de lo ocurrido durante la guerra civil.