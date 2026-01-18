Seguro y Ventura se disputarán la Presidencia de Portugal en segunda vuelta

El candidato del Partido Socialista a la Presidencia de Portugal, António José Seguro, ha sido el más votado en la primera vuelta de las elecciones celebradas este domingo con un 30,51% ciento de votos, aunque sin el margen suficiente para hacerse con la victoria directa y tendrá que enfrentarse al candidato del partido de extrema derecha Chega, André Ventura (25,02%), en la segunda vuelta de los comicios prevista para el 8 de febrero, según resultados oficiales aún parciales.

Estos datos corresponden al 88,21 por ciento de las parroquias que ya han sido escrutadas y han sido publicados por el Ministerio de la Administración Interna.

Seguro ha llegado ya a la sede de su candidatura, en el Centro Cultural de Caldas da Rainha, para comparecer, pero en sus únicas declaraciones hasta el momento ha explicado que no hará declaraciones hasta que haya resultados oficiales. "Tendremos oportunidad de hablar cuando haya resultados oficiales", ha

"En este momento la única declaración es la felicitación a los portugueses por su participación electoral, por el civismo, por la tranquilidad con la que ha transcurrido este acto electoral", ha añadido.

Mientras, en la sede del partido Chega, los datos han sido celebrados con entusiasmo. Los simpatiantes de Ventura reunidos en el Hotel Marriott de Lisboa han aplaudido y han coreado consignas como "¡Victoria!" o "¡Ventura!".

"Hoy era para liderar la derecha. Mañana será para unir a la derecha", ha destacado el dirigente de Chega, que ha pedido calma hasta que haya resutlados definitivos. "Ahora voy a reunir al equipo de campaña para estudiar todos los escenarios que hay encima de la mesa. Solo hay un camino", ha apuntado.

"La derecha no ha perdido las elecciones. La derecha hoy ha ganado las elecciones y esto significa que hoy quien lidera hoy la derecha, pasa a la segunda vuelta, tiene más probabilidades de poder vencer. Sise confirma, mi misión es sumar en una candidatura anticorrupción, por los jóvenes", ha planteado.

Para Ventura, Portugal tendrá que elegir "si devolver al socialismo al poder o no". "El socialismo no debe volver al poder en Portugal", ha remachado.

Por detrás de Seguro y Ventura, que pasarían a segunda vuelta, quedan el candidato de Iniciativa Liberal, João Cotrim de Figueiredo (14,57%), el candidato del gobernante Partido Social Demócrata --conservador-- Luís Marques Mendes (12,64%) y el militar en la reserva y candidato independiente Henrique Gouveia e Melo (12,15%).

Mucho más lejos quedan Catarina Martins (1,93%), António Filipe (1,34%), Manuel João Vieira (0,96%), Jorge Pinto (0,64%), André Pestana da Silva (0,21%) y Humberto Correia (0,09%).

Completan el escrutinio los botos en blanco (1,1%) y nulos (1,23%). La participación ha sido del 55,78 por ciento del censo, según los datos aún parciales.