La princesa Eugenia cortó contacto con su padre, Andrés Mountbatten, según 'Daily Mail'

Londres, 18 ene (EFE).- La princesa Eugenia ha cortado todo tipo de contacto con su padre, Andrés Mountbatten-Windsor, a raíz del reciente escándalo que lo vinculó al pedófilo convicto Jeffrey Epstein y desencadenó con la retirada de sus títulos reales, según revela este domingo el tabloide británico 'Daily Mail'.

De acuerdo con este medio, Eugenia, que sí conserva el título de princesa, como nieta de la fallecida reina Isabel II, se niega a hablar con su padre y tampoco fue a visitarlo durante las Navidades.

"No hay ningún tipo de contacto, nada. Es nivel Brooklyn Beckham. Ella lo ha cortado por completo", dijo una fuente citada por el 'Daily Mail', haciendo una similitud con las desavenencias que existen en la familia Beckham.

Andrés, hermano del rey Carlos III, estaría "devastado" por el distanciamiento de su hija menor, según el citado medio, que habría estado provocado por las nuevas informaciones que salieron a la luz sobre la relación estrecha entre Mountbatten-Windsor y Epstein a través de correos el pasado mes de octubre.

Del mismo modo, la caída de Andrés y la retirada de sus títulos y honores reales -desde el de príncipe, hasta el de Duque de York, entre otros- se precipitó después de que saliesen a la luz las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las presuntas víctimas de Epstein, en el que acusaba al hijo de Isabel II de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor.

Andrés, hasta el momento, sigue negando todas las acusaciones que versan sobre él.

Por ello, Eugenia, que fundó el llamado 'Colectivo Antiesclavitud' para ayudar a combatir el tráfico sexual, vería con malos ojos la negativa de su padre a disculparse con las víctimas de Epstein.

Las fuentes citadas por 'Daily Mail' indican, en cambio, que la hija mayor de Andrés, la princesa Beatriz, "está intentando mantener el equilibrio entre no aislar a su padre y al mismo tiempo permanecer cercana a la familia real".

Las dos hijas de Andrés pasaron la Navidad con el resto de miembros de la familia real en Sandringham (este de Inglaterra), invitadas por el rey Carlos III, mientras que se instó a su padre a que permaneciese en Londres durante la temporada festiva.

La ruptura de las relaciones entre Andrés y la princesa Eugenia supone otro nuevo jarro de agua fría para el ex príncipe caído en desgracia mientras se prepara para abandonar Royal Lodge, la finca en la que vive cerca del Castillo de Windsor desde hace dos décadas, para mudarse a una nueva propiedad en Sandringham.