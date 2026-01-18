Financiación, Venezuela o Mercosur: los grupos gallegos llevan al Parlamento los asuntos que marcan el arranque de año

El Parlamento de Galicia afrontará su primer pleno del año el 27 y 28 de enero con una agenda en la que destacan iniciativas para rechazar la propuesta estatal de reforma de la financiación autonómica y solicitudes de negociación bilateral entre la Xunta y el Gobierno central, planteadas por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y el Partido dos Socialistas de Galicia (PSdeG). Según detalló Europa Press, la financiación autonómica se ha convertido en uno de los ejes principales de discusión desde el inicio del ciclo político de 2026 en todo el país y Galicia se suma al debate con distintas propuestas registradas por los grupos parlamentarios.

Según lo publicado por Europa Press, el BNG presentó el 12 de enero una proposición no de ley que busca que la Cámara gallega exprese su rechazo al planteamiento realizado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre el sistema de financiación, exigiendo además a la Xunta “rectificar su estrategia” y abrir un proceso de negociación bilateral con el Estado para obtener un trato justo y compatible con lo que la formación define como el papel de nación de Galicia. Paralelamente, el PSdeG dirigió preguntas y otras iniciativas hacia la negativa del gobierno autonómico a aceptar la condonación de la deuda, manteniendo la financiación como su principal foco para el inicio del período legislativo.

El medio Europa Press consignó que, mientras continúa el trámite de propuestas adicionales tras la presentación del nuevo modelo de financiación, los populares también ultiman sus propias iniciativas para tratar este asunto en la Cámara. De esta manera, todos los grupos con representación ya han movido ficha en un tema que se perfila como el centro del debate en el hemiciclo al menos durante las primeras semanas del año.

La situación política en Venezuela tras la intervención de Estados Unidos sigue generando inquietud, particularmente en el BNG, que llevó al Parlamento una proposición no de ley para que la Cámara rechace lo que califica como ataques a la República Bolivariana y el “secuestro” de Nicolás Maduro. Asimismo, los nacionalistas gallegos preguntan al Gobierno autonómico si tiene intención de pronunciarse sobre la situación de Venezuela y qué medidas prevé para amparar a la comunidad gallega residente en el país. Europa Press detalla que estas iniciativas reflejan la presencia de asuntos internacionales en la agenda autonómica.

Cambios recientes en la cúpula de la Consellería do Medio Rural han suscitado preguntas de la oposición dirigidas al Gobierno de Alfonso Rueda. El BNG centra su interés en los motivos detrás de los relevos realizados a finales del anterior ejercicio, mientras que el PSdeG mostró inquietud por la política deportiva, registrando una pregunta relacionada con la estrategia autonómica tras la salida de José Ramón Lete Lasa, antiguo responsable del área.

Los desafíos en materia sanitaria han sido otro de los temas recurrentes en las propuestas presentadas para el arranque legislativo. Tanto BNG como PSOE alertaron sobre la insuficiencia de personal médico en varias áreas de Galicia y la saturación en los servicios de urgencias, según informó Europa Press. Las protestas recientes de ganaderos han tenido también su reflejo en iniciativas relacionadas con el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. En este sentido, el PPdeG ingresó el 14 de enero una proposición no de ley solicitando garantías de que los productos procedentes de terceros países, que ingresen a través de dicho acuerdo, cumplen los mismos estándares de calidad y sanidad exigidos por la UE. El grupo popular también pidió intensificar los controles fronterizos y la implementación de cláusulas de salvaguarda.

En relación con el plan industrial de Altri en Palas de Rei, Lugo, los partidos de la oposición plantearon varias iniciativas para supervisar y condicionar su desarrollo. Europa Press indicó que además, el PPdeG continúa promoviendo medidas contra el aumento de los peajes en las autopistas AP-9 y AP-53, impulsando una propuesta para limitar el encarecimiento en ambas vías de comunicación.

El nuevo periodo parlamentario también incluye el debate de dos proyectos legislativos, actualmente en tramitación. Por un lado, la ley del clima aspira a responder a los retos medioambientales, y por otro, la modificación de la ley de salud pretende reforzar la prevención y la protección contra la violencia en el sistema sanidad autonómico, según detalló Europa Press. Además, la Cámara tramita varias proposiciones legislativas promovidas tanto por BNG como por el PSOE. Entre ellas, una iniciativa legislativa popular busca garantizar el derecho de la ciudadanía gallega al acceso permanente y conocimiento de la obra de Castelao, figura central de la cultura local.

Mientras la Xunta de Portavoces prepara el orden del día del primer pleno, la variedad de asuntos presentados ilumina una agenda diversa que abarca desde la gestión del modelo territorial, cuestiones internacionales, problemas sanitarios, conflictos en el sector agroganadero, hasta la cultura y la política industrial. Europa Press subraya que el inicio del nuevo curso político gallego se caracteriza por la confluencia de preocupaciones de alcance estatal, autonómico e internacional, marcadas por la pluralidad de intereses de los grupos políticos y las demandas sociales presentes en la comunidad.