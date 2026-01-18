El líder histórico del PKK se ofrece a mediar para restaurar el alto el fuego entre el Ejército sirio y las FDS

Abdulá Ocalán expresó una marcada preocupación por el resurgimiento del conflicto en el noreste de Siria, según indicó el Partido Popular por la Igualdad y la Democracia, agrupación política turca vinculada a Ocalán y que actúa como interlocutora del dirigente. En ese contexto, el líder histórico del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), encarcelado en Turquía, propuso intervenir como mediador para restablecer el alto el fuego entre el Ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), luego del colapso del cese de hostilidades tras los recientes enfrentamientos violentos en la región.

Según detalló el medio, el frágil acuerdo de alto el fuego entre el Ejército sirio y las milicias de la alianza política-militar kurdo-árabe del noreste de Siria, conocidas como FDS, terminó abruptamente este sábado, tras un repunte en los combates y la ejecución de una ofensiva por parte de los militares sirios. La reanudación de las hostilidades se produjo en un contexto de acusaciones cruzadas: por un lado, el Ejército sirio sostiene que miembros del PKK –organización que Turquía considera terrorista y que mantiene una relación ideológica con las FDS, especialmente a través de las Unidades de Protección Popular– estarían participando activamente en el conflicto. Por el otro, las FDS han negado esa implicación.

Turquía, un actor cercano a las autoridades sirias actuales, reconoce al PKK como grupo terrorista y sigue de cerca sus movimientos, mientras que el PKK, según reportó el mismo medio, se encuentra actualmente en proceso de disolución en el marco de un proceso más amplio de desarme. Este escenario complica el panorama en la región y añade mayor tensión a la persistente inestabilidad.

En su declaración, difundida en las redes sociales por el propio Partido Popular por la Igualdad y la Democracia, Ocalán manifestó su disposición a contribuir de manera directa para que el conflicto se resuelva “mediante el diálogo y no mediante el conflicto”, refiriéndose a sus propias palabras sobre la coyuntura militar y política. Según consignó el partido interlocutor de Ocalán, el dirigente consideró los últimos hechos como intentos de sabotear lo que denominó “el Proceso de Paz para una Sociedad Democrática”, vinculando la actual crisis al proceso de desarme que recorre el PKK.

A pesar de las afirmaciones del Ejército sirio sobre la supuesta presencia de guerrilleros del PKK en territorio sirio, representantes de las Fuerzas Democráticas Sirias insisten en que tal vínculo militar no existe en la actualidad. Su portavoz, Farhad Shami, sostuvo el sábado que las FDS constituyen una fuerza de ámbito nacional, conformada por combatientes “hijos e hijas del pueblo sirio, procedentes de todas sus diversas comunidades”, desmarcando así al grupo armado de cualquier influencia directa procedente del PKK.

El contexto general está marcado por una escalada militar en la zona, intensificada por la ofensiva lanzada tras la ruptura del alto el fuego. Las denuncias sobre la supuesta implicación de milicianos kurdos del PKK han avivado las tensiones, en un momento en que la región experimenta una compleja interacción entre procesos de diálogo, iniciativas de desarme y operaciones militares de distintas facciones. Según informaron fuentes citadas por el medio, la propuesta de Ocalán busca abrir una vía de diálogo pese a su reclusión, intentando contrarrestar los efectos del repunte bélico y evitar una mayor desestabilización.

El colapso del cese de hostilidades, según publicó el medio, ha forzado a distintos actores regionales a repensar sus estrategias en la zona. Mientras el PKK manifiesta un rumbo hacia la disolución y las FDS descartan la presencia de combatientes kurdos externos en sus filas, la ofensiva militar por parte del Ejército sirio y las respectivas denuncias públicas generan un clima de incertidumbre en torno a la viabilidad de una solución negociada.

Diversos sectores políticos y sociales observan con atención la evolución del diálogo propuesto por Ocalán, considerando su influencia simbólica e histórica en los movimientos kurdos y su capacidad para impulsar procesos de negociación en escenarios de confrontación prolongada. El contexto en Siria nororiental, marcado por la pluralidad de comunidades y fuerzas, refleja además los desafíos inherentes a la reconciliación y la construcción de mecanismos duraderos de paz, según reportó el medio responsable de la información.