El eurodiputado Nicolás González (PSdeG) celebra el acuerdo de Mercosur: "Se abren oportunidades reales para Galicia"

El eurodiputado gallego Nicolás González Casares (PSdeG) ha celebrado como un "buen acuerdo para Europa y para Galicia" la firma del tratado de libre comercio firmado entre la Unión Europea y Mercosur: "Europa no puede cerrarse; se abren oportunidades reales para Galicia con reglas y garantías".

A través de un comunicado, el socialista ha negado el impacto negativo en aquellos sectores donde la contestación social ha sido mayor: en cuanto al sector primario, ha insistido en que el impacto en el cárnico está "limitado, acotado y vigilado" y no habrá "barra libre"; y, en relación a la pesca, cree que reforzará el compromiso con la práctica sostenible y la gestión responsable de los recursos marinos.

"Cuando algunas puertas del mundo se cierran, Europa no puede ponerse vendas en los ojos ni replegarse sobre sí misma. Nuestra respuesta tiene que ser más acuerdos, más diálogo y más reglas compartidas", ha señalado González Casares, que remarca la "certidumbre económica y política" que aporta frente a un escenario internacional "cada vez más inestable".

Desde el punto de vista económico, el eurodiputado ha recordado que aportará 77.000 millones de euros adicionales para el PIB de la UE (un 0,05 %), frente a 9.000 millones para Mercosur (un 0,25 %). "No hablamos de promesas etéreas, hablamos de datos concretos: casi 50.000 millones más en exportaciones europeas y más de 440.000 empleos apoyados en la UE", ha afirmado.

González Casares ha destacado que los sectores europeos que más crecerán son aquellos en los que Galicia tiene una base industrial sólida: automoción, maquinaria, química, farmacéutica y equipación eléctrica, con incrementos de exportación que llegan a los 20.700 millones de euros en automóviles o a los 5.400 millones en maquinaria. "Galicia fabrica coches, tiene una industria textil puntera y una construcción naval competitiva. Este acuerdo encaja con nuestro modelo productivo y lo refuerza", ha señalado.

En el caso gallego, el eurodiputado ha recordado que las relaciones comerciales con Mercosur son aún reducidas --solo el 1 % de sus exportaciones y alrededor del 4 % de las importaciones--, lo que abre un "amplio" margen de crecimiento.

ÁMBITO AGROLIMENTARIO, SECTOR PRIMARIO Y PESCA

En el ámbito agroalimentario, González Casares ha insistido en que el acuerdo "abre oportunidades claras para sectores galegos de valor añadido". A nivel europeo, se prevé un aumento de hasta el 50% de las exportaciones agroalimentarias, con beneficios para el vino, los productos con denominación de origen y los transformados lácteos, como el queso.

Frente a las preocupaciones del sector primario, el eurodiputado ha sido claro: "El impacto en el sector cárnico está limitado, acotado y vigilado". Las importaciones de carne de vacuno se limitan a un 1,5% y las de aves de corral a un 1,3%, con cláusulas de salvaguarda, un fondo de protección reforzado y controles estrictos en bienestar animal y seguridad alimentaria. "No hay barra libre: hay límites, hay mecanismos de reacción y hay protección para nuestros agricultores y ganaderos", ha remarcado.

En este sentido, González Casares ha destacado que todas las importaciones deberán cumplir plenamente las normas europeas. "Las reglas sanitarias y fitosanitarias de la UE se aplican a todos los productos importados, sin excepciones", ha indicado.

En pesca, González Casares ha señalado que "no se espera un impacto negativo para Galicia". Además, a su juicio, el acuerdo refuerza el compromiso con la pesca sostenible y con la gestión responsable de los recursos marinos. "Defender el comercio no es renunciar a la sostenibilidad; este acuerdo demuestra que ambas cosas pueden ir de la mano", ha añadido.