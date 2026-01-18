El Eintracht de Fráncfort destituye a Dino Toppmöller

El Eintracht de Fráncfort ha destituido este domingo al alemán Dino Toppmöller como entrenador del primer equipo, según ha informado el club de la Bundesliga en un comunicado, una decisión tomada tras "un análisis deportivo y estructural exhaustivo realizado durante las últimas semanas".

Después de que el equipo lograra un empate 3-3 en el tiempo de descuento ante el Werder Bremen en la Bundesliga el viernes, el director deportivo Markus Krösche se reunió con el comité principal del consejo de supervisión para discutir el futuro de Toppmöller.

Toppmöller llegó al club en el verano de 2023 y sustituyó como entrenador a Oliver Glasner, con quien el Eintracht Frankfurt ganó la Liga Europa en 2022. La temporada pasada, Toppmöller llevó al equipo a su primera clasificación para la Liga de Campeones con un atractivo estilo de fútbol ofensivo.

Sin embargo, en la campaña actual, el equipo no ha logrado mantener el rendimiento del curso anterior. Sobre todo, Toppmöller no ha sido capaz de resolver los problemas defensivos del equipo: en 18 partidos de liga, ya ha encajado 39 goles. Y con solo una victoria en sus últimos siete partidos de liga, el Eintracht Frankfurt, en séptima posición, también corre el riesgo de perder de vista los puestos europeos.