El argentino José Paradela da un sufrido triunfo a Cruz Azul sobre Puebla

Puebla (México), 17 ene (EFE).- El argentino José Paradela selló este sábado una sufrida victoria a domicilio de Cruz Azul por 0-1 sobre Puebla en la tercera jornada del torneo Clausura mexicano.

Puebla jugó desde el minuto 11 con un hombre menos por la expulsión de Fernando Monarrez, pero se plantó bien a la defensa y resistió con felinas intervenciones del guardameta Ricardo Gutiérrez.

Los celestes inclinaron la balanza en el minuto 78 gracias a la asistencia del uruguayo Gabriel Fernández a Paradela.

Cruz Azul ascendió al cuarto puesto del torneo con 6 puntos, 3 menos que el líder Guadalajara.

En otro partido, el ecuatoriano Adonis Preciado convirtió un gol, pero fue insuficiente para Tijuana, del entrenador uruguayo Sebastián Abreu, que empató 1-1 con San Luis.

Tijuana ocupa el sexto puesto con 5 puntos y San Luis es séptimo con 4.

El telón de la tercera jornada caerá este domingo con tres partidos: Pumas-León, Santos Laguna-Juárez y Pachuca-América.