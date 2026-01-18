El acuerdo con Mercosur y el ataque en Venezuela, este lunes en la Mesa y Junta de Portavoces

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur o la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela centrarán este lunes algunas de las iniciativas que se tramitarán en la reunión ordinaria de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

UPN ha solicitado la comparecencia del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mª Aierdi, para que informe y valore la posición política del Gobierno de Navarra ante el acuerdo comercial UE-Mercosur. Los regionalista han registrado, además, una moción que insta al Ejecutivo foral a activar, en un plazo de dos meses, en el seno del Consejo Asesor Agrario de Navarra, una mesa específica de trabajo sobre el impacto del acuerdo UE-Mercosur.

A su vez, el PPN ha presentado una moción por la que el Parlamento de Navarra "se posiciona en apoyo de agricultores, ganaderos e industria agroalimentaria de Navarra en sus reivindicaciones ante la posible aprobación del acuerdo comercial con Mercosur".

Por otro lado, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han registrado una iniciativa para que la Cámara foral exprese su "profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela". Entre otras mociones, EH Bildu quiere instar al Gobierno de Navarra a "crear un marco estable de coordinación para abordar el seguimiento de las políticas de respuesta al sinhogarismo", mientras que Geroa Bai quiere reclamar el impulso de una mesa para el estudio de la situación de la escuela rural actual.

La remodelación del Gobierno de Navarra copará la mayoría de las peticiones de comparecencias. El PPN ha pedido la comparecencia de la presidenta María Chivite para que explique las razones que han motivado los cambios en el Ejecutivo foral. Además, este partido y el propio Gobierno han solicitado las comparecencias de los nuevos consejeros de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, y de Interior, Función Pública y Justicia, Inma Jurío, para que expliquen las líneas de trabajo que van a desarrollar en sus departamentos.

UPN, por su parte, ha pedido la comparecencia de la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, para que explique los motivos por los cuales la licitación pública para las nuevas conexiones aéreas ha quedado desierta y las acciones concretas para que den servicio en 2026; mientras que el PPN quiere que la directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, Miriam Martón, explique cómo va a acometer la reforma de la Renta Garantizada.

El orden del día también incluye preguntas parlamentarias sobre la detección precoz de casos de violencia machista, sobre investigación y protocolos para casos de acoso sexual en el ámbito laboral del Servicio Navarro de Salud, y sobre la primera Comisión Interdepartamental por la Oportunidad Migratoria.

En la sesión de este lunes se abordarán, además, las subvenciones a los grupos parlamentarios, las retribuciones del presidente y los parlamentarios forales así como el régimen de indemnizaciones por viajes oficiales de parlamentarios y por razón de servicio del personal de la Cámara para el año 2026.