Detenido en Elche un prófugo de la justicia francesa implicado en un delito sexual contra menores

Información contenida en la orden europea de detención detalla que el hombre arrestado en Elche enfrenta cargos derivados de varias agresiones sexuales a menores cometidas desde 2017 hasta el año 2025 en Francia. Según informó la Jefatura en un comunicado recogido por diversos medios, agentes de la Policía Nacional detuvieron al individuo, de 37 años, cuando se presentó en dependencias policiales de Elche, en la provincia de Alicante, para cumplir con trámites administrativos. Sobre el arrestado pesaba una Orden Europea de Detención para Extradición (OEDE) emitida en octubre de 2025 por las autoridades francesas.

La Policía Nacional identificó al sospechoso a raíz de los datos aportados por la orden europea, que lo vinculaba no solo con hechos recientes ocurridos en octubre de 2025, sino también con una serie de agresiones sexuales similares perpetradas en la localidad francesa de Montreuil entre los años 2017 y 2021. Según publicó la Jefatura, la acumulación de delitos atribuibles al detenido conlleva una posible condena de hasta 20 años de privación de libertad en Francia.

Tras la agresión sexual cometida en el mes de octubre de 2025, el ahora arrestado eludió a las autoridades francesas, desencadenando inmediatamente la investigación internacional para su localización y captura, detalló la Policía Nacional en su comunicado. La colaboración entre organismos permitió rastrear el paradero del fugitivo en la ciudad de Elche, donde intentó realizar trámites administrativos sin advertir que su identidad coincidía con la persona buscada en el espacio Schengen por la OEDE.

La información aportada por la policía subraya que, durante la fase de localización, los agentes confirmaron que el individuo también estaba implicado en delitos semejantes cometidos desde el año 2017 en Montreuil, reforzando el expediente de extradición solicitado por Francia. El medio indica que la cadena de hechos exclusivos que se le atribuyen, y la reiteración en las conductas delictivas señaladas por la Justicia francesa, motivó la emisión urgente de la OEDE.

Informó el comunicado que, tras el arresto, el hombre fue trasladado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias oportunas. Una vez finalizadas, se puso al detenido a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, órgano judicial designado para tramitar el procedimiento judicial previo a la extradición internacional, conforme estipulan los tratados vigentes.

El expediente remitido por las autoridades francesas se basa en la gravedad de los hechos y en la presunta reincidencia, aspectos que, según detalló la Jefatura, constituyen elementos centrales en la solicitud de extradición. La intervención de las fuerzas de seguridad y la cooperación entre ambos países permitieron que el proceso avanzara de manera rápida tras la localización del sospechoso en territorio español.

De acuerdo al comunicado difundido por la Jefatura y recogido por los medios, el arresto se produjo como resultado del chequeo rutinario de la identidad del individuo durante los trámites administrativos, lo que evidenció la vigencia de la investigación en curso sobre las agresiones sexuales denunciadas en Montreuil en años anteriores y el ataque más reciente en 2025. La Audiencia Nacional valorará en las próximas semanas la solicitud formal de extradición presentada en base al historial criminal que figura en los registros judiciales franceses, consignó la Jefatura en su nota informativa.

Las autoridades españolas mantienen la colaboración con sus homólogas francesas para aportar las pruebas recogidas durante el proceso de detención y asegurar la entrega del arrestado conforme al marco legal europeo sobre extradición. Tal como reportó la Jefatura, la imputación por hechos cometidos en un periodo de siete años agrava la posición judicial del acusado y constituye el principal argumento de la petición de extradición remitida a España.