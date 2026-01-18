Beatriz Trapote apoya públicamente a María José Campanario en 'El Desafío'

A pesar de que su relación ha pasado por altos y bajos, Beatriz Trapote ha querido echar un capote a su cuñada, María José Campanario, ahora que está concursando en 'El desafío' y está dando todo de sí para sacar adelante las pruebas que le pone el programa.

"Es una maravilla, o sea... es una jabata", confesaba la periodista cuando se le preguntaba por el concurso que está haciendo la mujer de Jesús Janeiro. "Le pongo siempre el comentario de 'fuego, fuego, fuego'... y digo '¿cómo lo haces?'. Ese momento de la apnea, que ha sacado el momento de las sillas con fuego, yo digo... 'ahí no podría'", ponía en valor de la concursante.

Además, Beatriz cree que "se ha marcado un momento hito, un grande, dice 'esto lo tengo que cumplir, tengo que llegar a esto'" y no tiene ninguna duda de que "lo está haciendo, lo está haciendo muy bien, tenemos que decirlo".

Fue en 2017 cuando María José Campanario hizo público que padecía fibromialgia y desde entonces lleva lidiando para superarse a sí misma cada día. Ahora, lo hace desde 'El Desafío', programa donde está demostrando su gran fortaleza y en el que está recibiendo el apoyo y cariño de sus seres queridos.