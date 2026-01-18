Agencias

Aumentar el número de personas voluntarias, el reto del Año del Voluntariado

Aumentar el número de personas voluntarias será uno de los retos de 2026 para las ONG coincidiendo con el año del voluntariado. Así lo ha expresado la Plataforma del Voluntariado de España (PVE) que está convencida de que "mucha gente que podría comprometerse con la tarea solidaria si tuviera más información". En la actualidad, el 10,5% de la población española ejerce este tipo de labores.

Con el fin de incrementar estas cifras, la entidad va a poner en marcha una agenda de actividades, acciones de sensibilización y eventos con el objetivo de destacar el valor de la acción voluntaria en la sociedad.

Para el presidente de la PVE, Luciano Poyato, este año no va sólo de celebraciones y fastos sino que "invita a tomar conciencia del compromiso que se puede adquirir para mejorar el mundo". "El voluntariado en el que creemos las organizaciones sociales contribuye a instaurar la justicia y a garantizar la equidad y este año internacional de las personas voluntarias nos brinda esa posibilidad, la de apostar por marcos más amables de convivencia para las personas", ha argumentado Poyato.

El perfil mayoritario del voluntario es el de una mujer con empleo, de entre 35 y 54 años, con ingresos altos, que reside en una ciudad con más de 200.000 habitantes. En cuanto a los ámbitos de interés, destacan el voluntariado social (56,7%), el sociosanitario (12,2%) y el voluntariado cultural (11,5%).

