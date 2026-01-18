Alex Corretja: "Espero ver a Alcaraz en buena forma en Melbourne, está motivado y preparado"

El extenista español Alex Corretja espera ver "en buena forma" a su compatriota Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada que arrancó este domingo ya con victoria del murciano, al que nota "motivado y preparado" y con "ganas de hacerlo bien" por ser el último 'grande' que le falta.

"Espero ver a un 'Carlitos' en buena forma. Está motivado, con ganas y preparado. Ha trabajado muy duro y, por supuesto, le resultará extraño no tener a Juan Carlos a su lado en el banquillo. Por desgracia, tendremos que acostumbrarnos a ello, lo bueno es que ya ha viajado antes con Samuel López y que todo el equipo está allí también", señaló Corretja en declaraciones a 'Eurosport', cadena de la que es uno de los comentaristas y expertos del 'grande' oceánico.

El catalán recordó que "al principio del año, especialmente para los jugadores españoles, a veces se tarda un poco porque se necesita más ritmo y mejores sensaciones". "Pero Carlos tiene muchas ganas de hacerlo bien en Melbourne porque nunca lo ha ganado y es el último gran título que le queda por conseguir, así que creo que lo va a hacer bien", sentenció.