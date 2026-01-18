Al menos cuatro heridos en un ataque de colonos israelíes contra varias viviendas en Cisjornadia

Al menos cuatros personas han resultado heridas este sábado por el ataque de colonos israelíes contra un campamento de la comunidad beduina en los alrededores de la localidad de Mikhmas, en el noreste de Jerusalén en Cisjordania.

Los atacantes han incendiado ocho viviendas y dos vehículos, disparado con munición real, vandalizado el campamento y agredido a varios de los habitantes del lugar, según informa la agencia de noticas palestina Wafa.

Los cuatro heridos, dos activistas extranjeros y dos ciudadanos palestinos, ha sido atendidos 'in situ' por efectivos de la Media Luna Roja y luego trasladados al hospital para recibir tratamiento médico.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado el ataque perpetrado por ciudadanos israelíes y han indicado que están "buscando a los implicados en el incidente".

"Durante los registros en la zona, se localizó un vehículo israelí, del cual huyeron los sospechosos, y se encontraron porras en su interior. El vehículo fue confiscado por el Distrito Chií para una investigación más profunda", ha informado las FDI en sus redes sociales.

Un vídeo de las cámaras de seguridad del campamento, publicado por el diario 'Times of Israel', muestra a los colonos caminando por el campamento mientras incendian en apenas unos minutos varias tiendas de campaña.