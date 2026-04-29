Austria prevé ahorrar 88 millones de euros anuales en aranceles con el Mercosur

Viena, 29 abr (EFE).- Austria espera que la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), prevista para el próximo viernes, aportará a sus exportadores un ahorro de unos 88 millones de euros anuales en aranceles, señaló este miércoles la patronal del país alpino.

Destacando el momento de "alta volatilidad geopolítica" que coincide con la puesta en práctica de este pacto, la presidenta de la Cámara de Economía (WKO) austríaca, Martha Schultz, valoró en un comunicado el acuerdo como una plataforma para diversificar los mercados de exportación y reducir la dependencia de potencias como Estados Unidos o China.

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"Con la aplicación provisional del acuerdo, las condiciones marco para las empresas austriacas en el área del Mercosur mejorarán. A medio plazo, especialmente las pymes podrán beneficiarse de aranceles más bajos y de un acceso al mercado más sencillo", aseguró Schultz.

"Para nuestras empresas, especialmente las pymes, cada punto porcentual de reducción arancelaria representa una ventaja competitiva directa frente a sus rivales asiáticos o estadounidenses", insistió la presidenta de la patronal austríaca.

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Actualmente, unas 1.100 empresas austríacas operan en el Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

La WKO prevé que los sectores más beneficiados serán el de maquinaria y el de equipos de transporte, que hoy afrontan gravámenes de hasta el 20 % y 35 %, respectivamente, mientras que el acuerdo contempla su eliminación progresiva hasta su completa anulación en un plazo de diez a 15 años.

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En la última década, las exportaciones austríacas hacia el Mercosur crecieron un 64 %, hasta totalizar 1.300 millones de euros, y los economistas austríacos estiman que existe un potencial de crecimiento de unos 1.000 millones de euros adicionales.

Áreas como las tecnologías medioambientales, la infraestructura ferroviaria, la industria farmacéutica y la automatización se perfilan como los nichos con mayores oportunidades de expansión para el sector exportador austríaco.

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Austria es uno de los países comunitarios que rechazan el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur, por razones medioambientales y de derechos sociales, si bien la patronal siempre ha estado a favor de ese pacto comercial. EFE