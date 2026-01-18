106-132. Los Celtics se divierten en Atlanta

Washington, 17 ene (EFE).- Los Boston Celtics ganaron este sábado a los Atlanta Hawks por 106-132 tras anotar 52 puntos en el segundo cuarto en un partido en el que Jaylen Brown fue el gran protagonista con 41 tantos.

Los Celtics (26-16) no dieron ninguna opción a los Hawks (20-24), que solo fueron por delante una vez, tras su primera posesión del partido.

La máxima diferencia de los Celtics fue de 43 puntos en el último cuarto, antes de que los Hawks maquillasen el resultado final con los suplentes de Boston en cancha.

Los 52 puntos que Boston anotó en el segundo cuarto es el segundo mejor registro de la historia de la NBA, tras los 53 que los Miami Heat anotaron contra los Charlotte Hornets en noviembre pasado.

Brown terminó con 41 puntos y 6 rebotes, mientras que Sam Hauser contribuyó con 30 puntos de 10 triples.

Hauser logró esos 10 triples en sus primeros 15 intentos, aunque falló los seis siguientes tratando de buscar el récord de la franquicia desde el perímetro, en manos de Marcus Smart desde 2020 con 11.

El 'rookie' madrileño Hugo González, que fue suplente, terminó el partido con 7 puntos y 9 rebotes en casi 30 minutos sobre la pista.

Para los Hawks, Onyeka Okongwu anotó 21 puntos, Nickeil Alexander-Walker 18 y Corey Kispert 16. Jalen Johnson tuvo uno de sus peores partidos esta temporada con 12 puntos.

RayJ Dennis, por su parte, debutó con los Hawks, el tercer equipo para el que juega esta temporada tras vestir las camisetas de los Indiana Pacers y de los Clippers de Los Ángeles.

Con esta victoria, los Celtics se afianzan en la segunda posición de la Conferencia Este, persiguiendo a unos Detroit Pistons que son líderes destacados con un 30-10.