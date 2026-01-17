Tolón subraya la apuesta que el Gobierno ha hecho por el deporte al duplicar la inversión con mil millones más

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha subrayado la apuesta que el Gobierno ha hecho por el deporte y ha recordado que el Ejecutivo ha duplicado la inversión en este ámbito con mil millones más no sólo para las grandes ciudades, sino para los entornos rurales.

En este sentido, ha señalado que el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez va a seguir apoyando el deporte base, que es "fundamental no sólo para los grandes deportistas, sino para los pequeños centros, para que nuestros niños empiecen desde pequeños a disfrutarlo".

Lo ha hecho durante su visita este sábado a la estación de esquí Sierra de Béjar 'La Covatilla', situada en la localidad salmantina de Béjar, donde ha conocido el proyecto que tiene previsto crear un Centro de Concentración Deportiva en altura.

Precisamente, ha trasladado el apoyo del Gobierno al deportes en los entornos rurales, porque su forma de hacer política es "no sólo estar con los grandes, sino también con los más pequeños", al tiempo que ha puesto en valor los proyectos que permiten combinar el disfrute del entorno natural con la práctica deportiva, y que además suponen un impulso turístico y económico para las comarcas.

La titular de Educación, que ha estado acompañada del alcalde, Antonio Cámara, y la subdelegada del Gobierno en Salamanca, Rosa López Alonso, ha señalado que una ciudad, cuando es próspera, es "cuando sabe de su pasado y mira al futuro".

"Y vosotros buscáis el futuro en el deporte", ha resaltado, para después explicar que quería que su primera visita fuera de Madrid como nueva responsable de Educación, FP y Deportes fuera a Béjar para mostrar el apoyo del Gobierno al deporte base en entornos rurales y menos habitados.

En este sentido, ha recordado que ha sido alcaldesa y sabe lo que significa contar con el apoyo de una administración en los grandes proyectos, un punto en el que ha trasladado tanto el apoyo como la enhorabuena del Ministerio y del Gobierno al Ayuntamiento de Béjar, "un conjunto histórico-artístico con unas grandes posibilidades" donde se piensa "no sólo en consolidar lo que tiene, sino en mirar al futuro".

La ministra ha destacado el proyecto de La Covatilla, "un centro y una zona especial, no sólo para la provincia sino para el país". "Os vamos a apoyar para que tenga mucho más rendimiento", ha afirmado.