Presentado el cartel de la Semana Santa 2026, obra de la pintora Isabel Sola, y del pregonero, Pablo Durio

La Casa de Iberoamérica en Cádiz ha acogido este sábado la presentación del cartel que anuncia la Semana Santa de Cádiz 2026, obra de la pintora Isabel Sola, y del pregonero, el periodista Pablo Durio.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el alcalde de la ciudad, Bruno García, ha asistido a este acto acompañado de los concejales del Equipo de Gobierno José Manuel Verdulla, Juan José Ortiz, Maite González y Pablo Otero.

Al hilo, García ha felicitado a la autora del cartel y al pregonero, deseándole los mejores éxitos para esta Semana Santa 2026, y ha destacado la importante labor social y cuidado del patrimonio de la ciudad que hace día a día el Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad, presidido por Juan Carlos Jurado.